Узкое окно возможностей для России может закрыться 1 Слава Рабинович, obozrevatel.com

26.01.2017, 14:10

Слава Рабинович

Пока РФ не уйдет из Украины и Сирии, Путину не стоит надеяться на администрацию Трампа.

Можно ли договориться с Америкой? Договориться с Америкой можно и нужно как можно быстрей. Это отвечает национальным интересам Российской Федерации и, с приходом Трампа, для этого есть уникальный и практически выполнимый шанс.

Для этого необходимо денонсировать нелегальную аннексию Крыма, деоккупировать его и передать в де-факто юрисдикцию Украины (де-юре Крым продолжает находиться в юрисдикции Украины, согласно международному праву).

Также необходимо деоккупировать Донбасс и войти в переговорный процесс с Украиной, при посредничестве международного сообщества, для принятия решений и согласия сторон по количеству, качеству и квантуму всех исков Украины против РФ, в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Также необходимо признать вину РФ за сбитие Боинга рейса МН-17 и удовлетворить все иски в этой связи.

Необходимо вывести российские войска из Сирии, введенные туда по формату «просьбы Асада», принять на себя обязательства по борьбе с ИГИЛ согласно роли и ответственности РФ в качестве постоянного члена Совбеза ООН, и вступить в международную антиигиловскую коалицию, возглавляемую США.

После этого можно добиться отмены всех международных санкций, кроме персональных, и жить по-человечески.

Если всего этого сделано не будет, узкое окно возможностей с новой администрацией Трампа закроется, и Обама покажется жалко блеющей овечкой, на фоне надвигающихся последствий.

Слава Рабинович, obozrevatel.com