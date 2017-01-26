МВД будет выдавать иностранцам двукратные визы на выезд и въезд 3 26.01.2017, 14:18

Стоить такая виза будет 3 базовые величины (69 рублей).

Отделы по гражданству и миграции смогут выдавать иностранцам двукратные визы на выезд и въезд из страны. Раньше выдавали только однократные и многократные. Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси.

Такие изменения предполагает указ Лукашенко от 20 января 2017 г. № 21, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале. Норма вступила в силу с 1 января 2017 года. И она распространяется только на иностранцев и лиц без гражданства, которые временно или постоянно живут в Беларуси и не имеют вида на жительство.

Например, это может касаться студентов из других стран, которые учатся в Беларуси и приехали к нам по белорусской визе. После того как они поступили в университет, они оформляют временное проживание на год, а в паспорт им вклеивают соответствующую марку. При этом если белорусская виза у них закончилась, они не могут выехать из страны без выездной визы. Въехать обратно в Беларусь тоже невозможно. Поэтому они должны пойти в отдел по гражданству и миграции и оформить визу на выезд и въезд.

— Иностранца со статусом временного проживания в Беларуси и без выездной визы пограничники не выпустят из страны. Скажут оформить выездную визу в отделе по гражданству и миграции. Но это касается только тех, для кого наша страна является визовой, — пояснили tut.by в отделе по гражданству и миграции Центрального РУВД Минска.

Сейчас у иностранцев появилась возможность сделать в отделе по гражданству и миграции не только однократную и многократную, но и двукратную визу на выезд и въезд в Беларусь.

— Мы посмотрели, что гражданам требуется и двукратная виза. Например, студент, который учится в Беларуси, захотел на каникулах съездить в Литву или другую страну, многократная виза ему не нужна, он приходит и просит двукратную. Съездил в Литву, вернулся и может еще какую-нибудь другую страну посетить, — прокомментировали в Департаменте по гражданству и миграции МВД.

Обойдется двукратная виза в 3 базовые величины (69 рублей), заявление будут рассматривать десять дней со дня подачи. А с 26 апреля 2017 года во всех подразделениях по гражданству и миграции визу иностранцы, лица без гражданства и приглашения в Беларусь могут получить в срочном порядке — за 1 день со дня подачи заявления. Правда, придется доплатить еще 3 базовые величины.