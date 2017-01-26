Белорусский полузащитник Иван Маевский стал игроком «Астаны» 26.01.2017, 14:26

Иван Маевский

Фото: Agencja Gazeta

28-летний хавбек подписал контракт и уже тренируется с новой командой.

Белорусский полузащитник Иван Маевский стал игроком клуба «Астана» из Казахстана. Он подписал контракт и уже тренируется с командой, которая находится на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба ФК «Астана».

В течение двух сезонов футболист выступал за российский клуб «Анжи» из Махачкалы. Ранее он играл за минский «Партизан», за «Минск» и польский клуб «Завиша».

28-летний Иван Маевский — игрок национальной сборной Беларуси. Иван Маевский способен сыграть как опорного, так и центрального полузащитника.

Карьера:

2008-2009 «Вертикаль» (Беларусь)

2009-2013 – «Партизан» (Минск, Беларусь)

2013-2014 – ФК «Минск» (Беларусь)

2015 — «Завиша» (Польша)

2015-2016 – «Анжи» (Россия)