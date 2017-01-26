Линкявичюс: Литва обеспокоена риторикой МАГАТЭ о БелАЭС 26.01.2017, 14:34

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике провели миссию на Островецкой АЭС не в полном объеме.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил беспокойство в связи с тем, что эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на минувшей неделе заявили, что Беларусь должным образом учла угрозы, которые могут возникнуть для Белорусской АЭС, пишет delfi.lt.

"Эта новость еще больше обеспокоила, потому что совершенно искажаются факты, и нас обвиняют в том, что мы не рады их успехам, но успех тут трудно усмотреть. Я бы назвал одну причиной то, что это их подача информации о безопасности крайне селективная, избирательная, и возможно, даже все слушатели знают, что МАГАТЭ не приезжает проверять сама то, что ей в голову придет, а приезжает тогда, когда ее приглашают, и это специализированные бригады, комиссии, группы экспертов, которые проверяют лишь те сегменты, которые указывает приглашающая сторона", - сказал Линкявичюс.

По его словам, Беларусь, получившая фрагментарные выводы, любит обобщать, условно говориться об «успехе» всего проекта. В ответ на вопрос о том, не потерпела ли литовская дипломатия фиаско в вопросе БелАЭС, поскольку соседние страны не поддерживают ее призыва блокировать импорт электроэнергии с будущей станции, Линкявичюс заверил, что нужно стараться, даже если нет желаемых результатов.

"Фиаско будет тогда, когда будет результат, а усилия все равно должны быть, невзирая на то, что они не дают такого результата, на который мы надеялись", - заверил Линкявичюс. Он также сказал, что хотя Латвия, Эстония, и Польша не выражают "радикальную поддержку в принятии подобных законов, которые мы готовим с ограничениями выхода на рынок, но политическая поддержка есть".

Ранее глава литовской Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Михаил Мемченко, что эксперты миссии МАГАТЭ Seed на минувшей неделе не оценивали площадку станцию, ее влияние на окружающую среду. По его словам, во время миссии оценивалось защита архитектурного проекта от внешних угроз. Полная миссия Seed включает шесть модулей. По словам Мемченко, эксперты МАГАТЭ оценивали строящуюся в Беларуси станцию по двум модулям, поэтому проведенная миссия не носит полный характер.

Директор департамента атомной безопасности МАГАТЭ Грегош Ржентовский ранее в Минске не уточнял, в каком объеме была проведена миссия МАГАТЭ. На этот вопрос журналистов не ответили и представители МАГАТЭ в Вене.

Литовские дипломаты сообщили, что получили подтверждение представителей МАГАТЭ о том, что по просьбе Беларуси эксперты провели миссию не в полном объеме.