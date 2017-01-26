НАТО втрое увеличивает инвестиции в польскую армию 26.01.2017, 14:52

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Средства пойдут на модернизацию военных аэропортов и систем, связанных с ПВО Польши и управление флотом.

В 2017 году Польша получит от НАТО втрое больше денег, чем в прошлом году. Об этом сообщает segodnya.ua со ссылкой на Rzeczpospolita.

«В этом году размер инвестиций, связанных с укреплением армии Польши, финансируемых в рамках Программы инвестиций НАТО (NSIP – NATO Security Investment Programme) составляет 231,5 млн злотых (примерно 50 млн евро. – ред.)», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что эта сумма намного больше размера финансирования, предоставленного в течение прошлых лет.

«Для сравнения: в 2016 году на эти цели ушло 69,4 млн злотых рублей, а в 2015 – 119,4 млн злотых», – сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что около 35% средств поступает из государственного бюджета, а остальное составляют поступления из бюджета НАТО, который формируется за счет взносов стран-членов.

«Доля Польши составляет около 2,5% госбюджета. Всего в этом году вклад Польши в общий бюджет НАТО составляет 83 млн злотых», – сообщает издание.

Известно, что средства, которые поступят от НАТО в этому году, будут потрачены в основном на строительство топливных складов, модернизацию военных аэропортов, а также систем, связанных с противовоздушной обороной Польши и управление флотом. Значительные средства будут направлены на укрепление подразделений НАТО, расположенных в Быдгоще.

Речь идет о строительстве объектов, оснащенных специализированным оборудованием для батальона связи НАТО, Учебного центра объединенных сил НАТО и Интеграционной группы НАТО в Польше.

Ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил о намерении страны создать вооруженные силы, способные противостоять военному давлению России. Мацеревич также прокомментировал размещение в Польше войск НАТО из США.

«Они являются гарантией физической независимости от военного давления с российской стороны, пока мы не построим свои вооруженные силы, пока не сможем делать это собственными силами», – заявил министр обороны.