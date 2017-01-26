Лукашенко в неадеквате 5 26.01.2017, 15:00

Диктатор заявил, что в декабре прошлого года мы якобы имели под $417 средней зарплаты по стране.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщает пресс-служба правителя.

«У нас не такая катастрофа, если нельзя заработать. Заработать можно. Но тем не менее нам нужно повышать жизненный уровень, - уверен Лукашенко. - Средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра. Предварительно мне сообщили, что мы уже в декабре прошлого года имели под $417 средней зарплаты по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь $500».

По словам правителя, скептики, которые считают, что такого уровня зарплаты достичь невозможно, есть и в правительстве. «Невозможно - клади портфель и уходи. Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемых задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям», - сказал Лукашенко.

«Смотришь и на некоторых наших богатеньких: они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, это $350. Ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить?» - задал риторический вопрос, видимо, самому себе диктатор.

Он также обратил внимание, что при наличии «бесплатного» образования и медицины, «низких» цен услуг ЖКХ и даже бензина (так как страна не имеет многочисленных месторождений нефти) данный уровень заработной платы приемлем.

Напомним, что в реальности зарплаты в регионах, по многочисленным свидетельствам, сегодня в разы меньше официальных и составляют 80-150 долларов.