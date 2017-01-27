Китайский новый год Петуха: возможны революции 5 27.01.2017, 23:05

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Фото: EPA

Новый 2017 год по китайскому календарю наступит уже сегодня ночью.

Китайский новый год 2017 наступит этой ночью, 28 января, в 3:06 по минскому времени. Новый год по китайскому календарю будет годом Красного Огненного Петуха. Он наступит во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Закончится год Петуха 15 февраля 2018 года, передает korrespondent.net.

В Поднебесной и других странах Восточной Азии уже начали праздновать это событие, до которого остаются считанные часы.

Китайский новый год также называют «лунным Новым годом», потому что его точная дата рассчитывается на основе лунных фаз.

Китайский новый год 2017, Сингапур

Китайские астрологи прогнозируют, что в год Петуха большинство стран будут придерживаться жесткой политики. Мировые правительства будут «разминать мышцы», но вместе с тем 2017-й станет годом побед дипломатии.

Однако стоит помнить, что именно в год Красного Огненного Петуха в Китае начинались многие войны и революции.

Астрологи предупреждают, что самое благоприятное время наступит в середине года.

Что касается персонального гороскопа, что лучшим 2017 год будет для представителей таких знаков, как Дракон, Тигр, Заяц и Бык. Для представителей знака Петух год будет очень насыщенным, причем это может быть как в позитивном смысле, так и в негативном.

Китайский Новый год 2017, Пекин (Фото: ЕРА)

Справка:

Китайский новый год в дословном переводе называется Праздник весны. Издавна является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии.

Дата праздника по григорианскому календарю каждый год разная, но всегда находится в пределах 21 января - 20 февраля.

Цикл празднеств начинается в первый день первого месяца и заканчивается Праздником фонарей - на 15-й день празднований. В это время большинство китайцев собираются семьями на ежегодный ужин воссоединения.

Первый день года начинают с запуска фейерверков и сжигания благовоний - они должны отпугнуть злых духов и привлечь дух счастья.

По мнению китайцев, в этот день происходит пробуждение природы, оживает земля.

Согласно повествованию Шаншу, первый день Нового года стал днем, в который древний правитель Шунь вступил на престол. Его преемник Юй последовал этому календарному прецеденту.