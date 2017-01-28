В Норвегии заявили о попытках России повлиять на Нобелевский комитет 4 28.01.2017, 8:09

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Полицейская служба безопасности Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета.

В частности, в Норвегии считают, что Россия пыталась воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK.

Так, журналистам NRK в ПСБ заявили, что с целью дискредитировать возможного лауреата премии мира летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме указывалось, что американские дипломаты якобы получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, однако президенту Порошенко «исключительно важно получить гарантии» присуждения награды. Материалы о письме опубликовали некоторые «пророссийские сайты», отмечает NRK.

NRK отмечает, что посольство США и Верховная рада Украины опровергли подлинность письма.

Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. По словам Ньелстада, это была «абсурдная» встреча, после которой он обратился в ПСБ.

Сотрудник ПСБ Арне Хеугстейл заявил NRK, что норвежские спецслужбы выяснили, что «один из дипломатов, пришедших на встречу с Ньелстадом, был офицером Службы внешней разведки России». Этот визит, по его словам, был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.

Посольство России направило письменный комментарий NRK, в котором выразило несогласие с такими выводами. В комментарии отмечается, что попытка ПСБ выставить «рутинную дипломатическую работу» операцией спецслужб представителям посольства «кажется паранойей».

В посольстве также заявили, что «сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями» является важной частью ежедневной работы дипломатов любой страны.

«Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, содержат именно такие цели», — говорится в комментарии российского посольства.

Списки номинантов на получение Нобелевской премии мира публикуются через 50 лет, поэтому неизвестно был ли Петр Порошенко среди кандидатов на ее получение. В 2015 году премию получил Квартет национального диалога в Тунисе.