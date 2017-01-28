Минская милиция будет проверять инвалидов в метро на «подлинность» 47 28.01.2017, 8:17

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В большинстве случаев «фальшивыми инвалидами» становятся пенсионеры.

В Минском метрополитене стали чаще появляться граждане с поддельным удостоверением инвалида.

Об этом сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщил начальник УВД по охране метрополитена Кирилл Кислов, чтобы сэкономить 55 копеек, люди идут на самые разнообразные ухищрения: приклеивают свою фотографию на удостоверение инвалида, когда-то принадлежавшее другому человеку, вносят изменения в текст документа. В большинстве случаев «фальшивыми инвалидами» становятся пенсионеры.

В прошлом году в УВД по охране метрополитена зарегистрировано 92 преступления по статье 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), совершенных лицами пенсионного возраста.

В мае 2016 года судом Октябрьского района Минска за подделку удостоверения инвалида пенсионерка была наказана штрафом в 630 деноминированных рублей. Аналогичному взысканию судом Заводского района в декабре 2016 года подвергнута пенсионерка за использование заведомо подложного документа.

В январе этого года сотрудниками патрульно-постовой службы милиции УВД по охране метрополитена на станции «Московская» была задержана пенсионерка. Женщина при проходе на станцию предъявила контролеру поддельное удостоверение инвалида 2-й группы. Аналогичная ситуация была на станции метро «Академия наук».