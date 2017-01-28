Футболист забил в девятку со штрафного после сеанса гипноза

Футболист забил в девятку со штрафного после сеанса гипноза2
- 28.01.2017, 8:32
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Клуб пригласил мастера по гипнозу на тренировку, чтобы тот помог футболистам сфокусироваться.
Полузащитник мексиканского клуба «Чипас» Кристиан Бермудес отправил мяч в девятку ворот после сеанса гипноза. Видео появилось на портале livesoccertv.com.
Клуб пригласил мастера по гипнозу Луиса Гульена на тренировку, чтобы тот помог футболистам сфокусироваться. Специалист провел ритуал с Бермудесом. После его окончания игрок послал мяч в верхний угол ворот, передает Lenta.ru.