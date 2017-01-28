Из Беларуси готовы бежать последние бизнесмены 57 28.01.2017, 9:49

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Новые аресты переполошили предпринимателей.

В Беларуси создана рабочая группа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Руководителем группы Александр Лукашенко назначил себя.

А на следующий день после этой новости бизнес-сообщество потрясло известие о задержании бизнесмена Александра Кныровича.

Финансовый эксперт и старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб полагает, что властям не удастся раскрепостить деловую инициативу.

— Периодически власти пытаются заниматься косметическими улучшениями, которые звучат здраво, но кардинально на ситуацию не влияют, — объясняет эксперт сайту Завтра твоей страны. — Ситуация же заключается в том, что на уровне самых высоких властей отношение к бизнесу, предпринимательству можно охарактеризовать двумя словами — «вшивые блохи». Хотя в последнее время вслух эти слова не произносятся. Предприниматели, по сути, постоянные доноры для бюджета, которые сначала должны платить все налоги, потом — штрафы, после того, как придут с проверкой. У нас ни одна проверка ни одного органа никогда не заканчивается без штрафов.

Помимо налогов и штрафов, бизнес должен нести некую не очень понятную социальную ответственность. Кроме того, предприниматели должны нести персональную ответственность. В стране ликвидировано фундаментальное право — понятие ограниченной ответственности. Бизнесмен в Беларуси за неуспех своего предприятия, за коммерческий риск отвечает всем своим имуществом и зачастую своей свободой.

Государственные и негосударственные предприятия имеют совершенно разные права и полномочия не в пользу последних, отмечает собеседник.

По мнению Вадима Иосуба, пока в корне не изменится отношение к бизнесу, к предпринимателям, различные косметические меры вряд ли что-то кардинально изменят.

— О переменах можно говорить, когда бизнесменов перестанут воспринимать как богачей, которые только и думают, как бы надурить народ и государство, а поймут, что это основа среднего класса, а тот, в свою очередь, является основой здорового общества, — подводит итог финансовый аналитик.