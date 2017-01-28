В Дании появится первый в мире посол по цифровым технологиям

В Дании появится первый в мире посол по цифровым технологиям1
- 28.01.2017, 10:01
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IT-дипломат будет контактировать с такими крупными компаниями, как Apple, Google и Microsoft.
Должность посла по цифровым технологиям собираются учредить в Дании. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андерс Самуэльсен, передает ТАСС.
"Мы должны иметь тесные отношения с некоторыми из компаний, которые влияют на нас", - сказал он.
Дания станет первой страной, где появится дипломат, занимающийся компьютерными технологиями. Скорее всего в его обязанности будет входить постоянный контакт с такими крупными компаниями, как Apple, Google и Microsoft, которые оказывают существенное влияние по всему миру на жизнь современных людей и рынок труда.
Дату введения должности нового посла пока в Копенгагене не назначили.
В 2015 году Дания была признана, согласно индексу развития IT-технологий, самой передовой страной в Евросоюзе по цифровым показателям. Особенно высоких показателей Дания добилась тогда в широком использовании цифровых технологий при общении администрации с населением.