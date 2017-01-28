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На НТВ высмеяли «попрошайку» Лукашенко

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  • 28.01.2017, 10:19
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Скриншот: youtube.com

В последней программе российского телеканала НТВ «Международная пилорама» высмеяли белорусского диктатора.

В программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаянам посмеялись на тему «компромата» на президента США Дональда Трампа, который был назван фальшивкой.

Тигран Кеосаян поговорил с «той самой проституткой из того самого отеля» о ее связях с различными политиками. Оказался в их числе и Александр Лукашенко.

— А из наших кто-нибудь?

— Наши часто заходят.

— Что говорят?

— Говорят, что денег нет. Ну, я за так даю. Своим не жалко. Такой уж мы народ — свои нас могут и бесплатно... Лукашенко вот всегда в кредит просит и по внутрироссийским ценам. Ну, я тоже даю. Он же тоже почти наш. 

— И что он делает?

— Ничего особенного. Просыпается среди ночи, расстреливает меня, успокаивается и опять спит.


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