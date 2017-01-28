закрыть
28 января 2017, суббота, 17:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Многие живут на зарплаты ниже этого минимума»

12
  • 28.01.2017, 10:28
  • 1,421
Фото: TUT.BY

Житель одной из деревень Гродненщины прокомментировал новость о повышении минимального потребительского бюджета.

С 1 февраля размер минимального потребительского бюджета для трудоспособного населения вырастет до 383,34 рубля (рост составит 8,72 рублей), сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты. В ведомстве отмечают, что минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

— Многие в деревне получают меньше этого минимума — по 200-250 рублей. Многое зависит от профессии, стажа, сезона работ, — рассказал «Салідарнасці» житель одного из агрогородков Гродненщины.

По словам собеседника, ставшие легендой благодаря высказываниям Александра Лукашенко зарплаты доярок в последнее время заметно урезали. Если раньше они составляли в среднем 800 рублей, то сейчас многие доярки зарабатывают 400-500 рублей.

— Меньше всех зарабатывают простые полеводы, часть трактористов — около 200 рублей, в сезон полевых работ немного больше, — рассказал сельчанин.

К цифрам официальной статистики мужчина относится с сомнением:

— Конечно, если взять зарплаты специалистов, бухгалтерии и зарплаты простых колхозников, то можно и 500 долларов в среднем по отрасли получить. А нужно начинать с нижнего звена, поинтересоваться, как они выживают.

Не вызывают оптимизма и новости о повышении МПБ и других надбавках. По убеждению собеседника, цены быстро «съедают» доплаты:

— Года два-три назад я мог спокойно прожить на те 3,5 миллиона, что получал раньше. Теперь на эквивалентную зарплату невозможно прожить месяц, чтобы не влезть в долги. Выручает только приусадебное хозяйство.

Работник одной из бюджетных организаций рассказал, что зарплата в 150 рублей у них не редкость:

— И таким деньгам рады, ведь другой работы просто не найти.

У работников нижнего звена зарплаты редко достигают 300 рублей, средний показатель, отображаемый в статистике, как и в первом случае, достигается благодаря зарплатам руководителей и специалистов.

Главная причина, почему люди держаться за неприлично низкие зарплаты — страх потерять даже такую работу и перейти в разряд тунеядцев.


Мнение

Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў
Окопная правда
Окопная правда Ирина Халип
На переднем крае информационной войны
На переднем крае информационной войны Кристер Парис


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко