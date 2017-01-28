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Сергей Скребец: На бизнесменов началась охота

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  • 28.01.2017, 11:05
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Сергей Скребец

Бывший бизнесмен и бывший депутат Сергей Скребец рассуждает о бизнесе по-белорусски.

"Белорусский бизнес построен на откатах — они есть как в системе ЖКХ, так и в строительстве, сельском хозяйстве. Без откатов и взяток чиновникам не обходится ни один процесс. Естественно, Лукашенко об этом знает уже давно — лет двадцать.

На бизнесменов началась охота, так как в стране закончились деньги. Но если раньше этим занимались Бюро (сейчас Управление. — ред.) по экономическими преступлениями, Комитет (ныне Департамент. — ред.) Финансовых расследований, то сейчас подключилось КГБ, хотя их функция, по моему мнению, — борьба не с бизнесменами, а со шпионами.

В задержании Кныровича есть политическая составляющая: он не раз критиковал действующее положение вещей в стране, в том числе тотальную коррупцию. Недаром ему инкриминируют коррупцию: у нас за то, с чем ведешь борьбу, пытаются посадить.

КГБ — политическая структура, которая преследует инакомыслящих.

Удивительно: Кнырович получил «прививку от бизнеса», его уже арестовывали. Но он выводов не сделал, и вовремя из страны не уехал. По моему мнению, он поступил не очень разумно, что продолжал здесь работать", - сказал Скребец в интервью Белсату.


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