Как кандидат в сборную Беларуси совмещал баскетбол с охраной элитных авто в Москве 1 28.01.2017, 11:26

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Фото с сайта by.tribuna.com

Игрок «Рубона» рассказывает про автоматчиков, низкий уровень белорусской медицины и деградацию чемпионата.

25-летний Виктор Овсепян считался одним из самых перспективных белорусских баскетболистов, родившихся в начале 90-х. Он был на ведущих ролях в кадетской, юношеской и юниорской сборных Беларуси на чемпионатах Европы в дивизионе «B». Но во взрослом баскетболе ему пока мешают проявить себя травмы. Тем не менее, игрок витебского «Рубона» является кандидатом сразу в две национальные команды – Беларуси и Армении.

В жизни Овсепяна случались интересные сюжетные повороты. Пару лет назад он из-за травм и безденежья временно завязал с баскетболом и на год уехал работать охранником в московский автосалон. Нынешний сезон витеблянин начинал в ереванском «Урарту» в российской суперлиге. Когда команда из-за финансовых проблем развалилась, игрок вернулся в «Рубон». В интервью Tribuna.com Овсепян говорит о деградации белорусского баскетбола и автоматчиках, а также сравнивает жизнь в Армении и в Беларуси.

«В 12 лет были с братом на голову выше сверстников»

- Насколько понимаю, у вас армянские корни…

– Да, я родился в Ереване, как и мой старший брат, который также играет в баскетбол и выступает за «Рубон». Моя мать работала поваром в Витебске, но в 1988 году, когда в Армении случилось землетрясение, поехала помогать людям. Там и познакомилась с отцом. После развала Союза отец с матерью решили переехать в Беларусь, для жизни в тот момент она выглядела более перспективной, чем восстанавливающаяся после землетрясения Армения. Родители посчитали, для нас с Марселем так будет лучше.

- Как вы пришли в баскетбол?

– Изначально мы с братом занимались боксом. В 10-летнем возрасте перешли в футбольную секцию, у нас здорово получалось. С командой СДЮШОР №6 даже брали призовые места на международных соревнованиях в Польше и Эстонии. Я играл в полузащите, брат в нападении. При этом уже в 12 мы были на голову выше сверстников. Знакомые, родители, даже футбольный тренер стали говорить: «Зачем вы тратите время на футбол, если лучше подходит баскетбол?» Наша мама занималась баскетболом в СДЮШОР №4, даже выигрывала областные соревнования. В общем, нас убедили, и мама отвела к своему тренеру – Олегу Морозову. В баскетбольной секции мне понравилось с первого занятия. Тренировки были очень интересные, азартные. Занятия сопровождалось шутками-прибаутками со стороны тренера, и мне больше хотелось даже на тренировку идти, чем домой. Никогда не пропускал баскетбол, только по болезни. При этом быстро пришли успехи: в составе команды Витебской области на республиканских соревнованиях мы всегда занимали первое-второе место, борясь за лидерство с Минском.

«В сборной были игроки, которые не слишком профессионально относились к тренировкам и матчам»

- В 15 лет вас позвали в РУОР, на базе которого формировались младшие сборные Беларуси по баскетболу. На чемпионатах Европы в дивизионе «B» команды, за которые вы выступали, заняли, соответственно, 16-е, 14-е и 13-е места среди 24 коллективов: чем это можно объяснить?

– В сборной Беларуси на этих турнирах были игроки, которые не слишком профессионально относились к тренировкам и матчам. Есть люди, которые переживают, стремятся к чему-то, а есть такие, кто довольствуется малым. Для них сам факт попадания в сборную является целью. Такая психология мешает спортсмену реализовать свой потенциал, не дает действовать с полной отдачей. А стараниями только небольшой группы баскетболистов сложно было занимать высокие места на Европе.

Фото с сайта by.tribuna.com

- Чем было вызвано ваше возвращение именно в «Рубон» после окончания РУОРа?

– Хотел играть в одной команде с братом. Ну и тренерский фактор. Еще когда я учился на последнем курсе, главком витебской команды Руслан Леонидович Бойдаков настойчиво уговаривал вернуться. Немного знал этого тренера. С ним очень полезно работать, гораздо полезнее, чем со многими опытными наставниками-теоретиками. Бойдаков поиграл в сильных зарубежных клубах, был лидером сборной Беларуси. Он оценивает игру глазами профессионального баскетболиста высокого класса, исходя из чего строит учебно-тренировочный процесс. А не игравшие на высоком уровне в баскетбол тренеры поверхностно видят игру и объясняют все по схемам.

«В Москве охранником получал 1700 долларов, а зарплата в «Рубоне» составляла 200 баксов»

- Если вам так нравится играть под руководством Бойдакова, что вас с братом подвигло сорваться на заработки в Москву?

– В ходе сезона-12/13 получил тяжелую травму – вылетело колено. Ходить мог, но тренироваться и играть было тяжеловато. Еще один белорусский баскетболист Павел Карасевич (он сейчас выступает за «Гродно-93») уже ездил на лето работать охранником в один из московских салонов элитных авто, и рассказал нам, что туда нужны спортивные ребята, которые могут за себя и других постоять. И я решил не форсировать восстановление после травмы и сделать паузу в карьере. А у брата к тому моменту уже родились двое детей. Ему надо было выбирать: или получать нормальные деньги, или продолжать играть за копейки в баскетбол. И он поехал со мной. В Москве мы получали ежемесячно 1700-1800 долларов, а зарплата в «Рубоне» в ту пору составляла 200-250 баксов, к слову, и сейчас она примерно такая же. Работали в Москве по вахтовому графику: 15 дней по 12 часов подряд, потом полмесяца выходных, на которые приезжали в Витебск. Брат играл в эти дни за одну из команд в любительской баскетбольной лиге, а я пытался восстанавливаться после травмы.

Как кандидат в сборную Беларуси совмещал баскетбол с охраной элитных авто в Москве

Игрок «Рубона» рассказывает про автоматчиков, низкий уровень белорусской медицины и деградацию чемпионата.

25-летний Виктор Овсепян считался одним из самых перспективных белорусских баскетболистов, родившихся в начале 90-х. Он был на ведущих ролях в кадетской, юношеской и юниорской сборных Беларуси на чемпионатах Европы в дивизионе «B». Но во взрослом баскетболе ему пока мешают проявить себя травмы. Тем не менее, игрок витебского «Рубона» является кандидатом сразу в две национальные команды – Беларуси и Армении.

В жизни Овсепяна случались интересные сюжетные повороты. Пару лет назад он из-за травм и безденежья временно завязал с баскетболом и на год уехал работать охранником в московский автосалон. Нынешний сезон витеблянин начинал в ереванском «Урарту» в российской суперлиге. Когда команда из-за финансовых проблем развалилась, игрок вернулся в «Рубон». В интервью (Tribuna.com https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/basketball/1169323.html?ext=yandex) Овсепян говорит о деградации белорусского баскетбола и автоматчиках, а также сравнивает жизнь в Армении и в Беларуси.

«В 12 лет были с братом на голову выше сверстников»

- Насколько понимаю, у вас армянские корни…

– Да, я родился в Ереване, как и мой старший брат, который также играет в баскетбол и выступает за «Рубон». Моя мать работала поваром в Витебске, но в 1988 году, когда в Армении случилось землетрясение, поехала помогать людям. Там и познакомилась с отцом. После развала Союза отец с матерью решили переехать в Беларусь, для жизни в тот момент она выглядела более перспективной, чем восстанавливающаяся после землетрясения Армения. Родители посчитали, для нас с Марселем так будет лучше.

- Как вы пришли в баскетбол?

– Изначально мы с братом занимались боксом. В 10-летнем возрасте перешли в футбольную секцию, у нас здорово получалось. С командой СДЮШОР №6 даже брали призовые места на международных соревнованиях в Польше и Эстонии. Я играл в полузащите, брат в нападении. При этом уже в 12 мы были на голову выше сверстников. Знакомые, родители, даже футбольный тренер стали говорить: «Зачем вы тратите время на футбол, если лучше подходит баскетбол?» Наша мама занималась баскетболом в СДЮШОР №4, даже выигрывала областные соревнования. В общем, нас убедили, и мама отвела к своему тренеру – Олегу Морозову. В баскетбольной секции мне понравилось с первого занятия. Тренировки были очень интересные, азартные. Занятия сопровождалось шутками-прибаутками со стороны тренера, и мне больше хотелось даже на тренировку идти, чем домой. Никогда не пропускал баскетбол, только по болезни. При этом быстро пришли успехи: в составе команды Витебской области на республиканских соревнованиях мы всегда занимали первое-второе место, борясь за лидерство с Минском.

«В сборной были игроки, которые не слишком профессионально относились к тренировкам и матчам»

- В 15 лет вас позвали в РУОР, на базе которого формировались младшие сборные Беларуси по баскетболу. На чемпионатах Европы в дивизионе «B» команды, за которые вы выступали, заняли, соответственно, 16-е, 14-е и 13-е места среди 24 коллективов: чем это можно объяснить?

– В сборной Беларуси на этих турнирах были игроки, которые не слишком профессионально относились к тренировкам и матчам. Есть люди, которые переживают, стремятся к чему-то, а есть такие, кто довольствуется малым. Для них сам факт попадания в сборную является целью. Такая психология мешает спортсмену реализовать свой потенциал, не дает действовать с полной отдачей. А стараниями только небольшой группы баскетболистов сложно было занимать высокие места на Европе.

- Чем было вызвано ваше возвращение именно в «Рубон» после окончания РУОРа?

– Хотел играть в одной команде с братом. Ну и тренерский фактор. Еще когда я учился на последнем курсе, главком витебской команды Руслан Леонидович Бойдаков настойчиво уговаривал вернуться. Немного знал этого тренера. С ним очень полезно работать, гораздо полезнее, чем со многими опытными наставниками-теоретиками. Бойдаков поиграл в сильных зарубежных клубах, был лидером сборной Беларуси. Он оценивает игру глазами профессионального баскетболиста высокого класса, исходя из чего строит учебно-тренировочный процесс. А не игравшие на высоком уровне в баскетбол тренеры поверхностно видят игру и объясняют все по схемам.

«В Москве охранником получал 1700 долларов, а зарплата в «Рубоне» составляла 200 баксов»

- Если вам так нравится играть под руководством Бойдакова, что вас с братом подвигло сорваться на заработки в Москву?

– В ходе сезона-12/13 получил тяжелую травму – вылетело колено. Ходить мог, но тренироваться и играть было тяжеловато. Еще один белорусский баскетболист Павел Карасевич (он сейчас выступает за «Гродно-93») уже ездил на лето работать охранником в один из московских салонов элитных авто, и рассказал нам, что туда нужны спортивные ребята, которые могут за себя и других постоять. И я решил не форсировать восстановление после травмы и сделать паузу в карьере. А у брата к тому моменту уже родились двое детей. Ему надо было выбирать: или получать нормальные деньги, или продолжать играть за копейки в баскетбол. И он поехал со мной. В Москве мы получали ежемесячно 1700-1800 долларов, а зарплата в «Рубоне» в ту пору составляла 200-250 баксов, к слову, и сейчас она примерно такая же. Работали в Москве по вахтовому графику: 15 дней по 12 часов подряд, потом полмесяца выходных, на которые приезжали в Витебск. Брат играл в эти дни за одну из команд в любительской баскетбольной лиге, а я пытался восстанавливаться после травмы.

- В какие ситуации попадает московский охранник?

– Их хватало. Автосалон, где трудились, находится на третьем этаже бизнес-центра «Крокус-сити». На верхних этажах периодически проводились презентации парфюмерии модных брендов, куда собирались пару тысяч человек, в основном, девушки. По окончании шоу все они бежали посмотреть на машины. У нас стояли редкие экземпляры «Феррари», «Ламборджини», других марок, которых на всю Москву единицы. И все эти девушки хотели потрогать автомобили, открыть, сфотографировать, что у нас было запрещено. Пытались облокотиться, ставили на них сумочки. Мы объясняли девушкам, что одна краска этой машины стоит, как половина квартиры, говорили, что вам придется компенсировать ущерб. В ответ: «Да мне все равно!» Некоторые даже пытались залезть на капот, видимо, чтобы сфоткаться в красивой позе. Мы не пускали, а они визжали и орали, как резаные. Кое-как удавалось уговорить выйти за дверь, некоторых приходилось выталкивать. Закрывали дверь, а девушки ломились, даже железные решетки пытались сломать, чтобы только посмотреть машины. В крайних случаях вызывали вневедомственную охрану.

Или другая характерная картина. Приходили богатые клиенты с охраной по 50 человек, каждый с автоматом Калашникова. Эти охранники оцепляли территорию в автосалоне так, словно визит наносил президента. Стоишь себе и размышляешь: случись что, ничего не сможешь сделать, ведь у нас даже электрошокера не было. Вот клеманет в голове у одного из этих «бульдогов», ему не понравится, как ты смотришь, и застрелят без предупреждения. И ведь в таких ситуациях убийства охранников в автосалонах в Москве периодически случались.

- Почему в Москве отработали только год?

– Нахлынули воспоминания о тренировках и играх. К тому же Виталик Лютыч, с которым в РУОРе жили в одной комнате и поддерживали связь, все время меня подбивал, мол, давай возвращайся. В общем, решил попроситься назад к Бойдакову в команду, а брат еще на семь месяцев остался в Москве, после чего и ему надоело, и он вернулся в баскетбол.

Фото с сайта by.tribuna.com

- О потерянных деньгах не жалеете?

– Ни капли. На тот момент у меня еще не было семьи, поэтому особенно не колебался. Деньги не главное в жизни, их можно всегда заработать. Для меня важно было вернуться в баскетбол, снова реализовывать себя в спорте. Вскоре после возвращения позвали в «Гродно-93», где платят в разы больше, чем в «Рубоне», но я отказался. Была предварительная договоренность с Бойдаковым, решил, что некрасиво и неправильно менять планы, если договорился. Кстати, «Гродно-93» до сих пор зовет.

- Сезон вы отыграли за «Рубон» и вас позвали в армянский «Урарту», который должен был выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России. Как всплыл этот вариант?

– С представителями армянской федерации баскетбола знаком давно. Они сами пришли знакомиться в Македонии на кадетском чемпионате Европы, увидев в ростере армянскую фамилию. На том же турнире выступала и сборная Армении. С тех пор общались по электронной почте. Летом 2015-го нас с братом пригласили на Панармянские игры. Эти соревнования – малый аналог Олимпийских игр, в которых участвуют армяне со всего мира. Состязания проходили в 26 видах спорта. Собрались люди, которые хотя бы на среднем профессиональном уровне занимаются спортом. В баскетбольном турнире хаотично разбили на команды игроков из разных регионов. К примеру, в дружине, за которую я играл, выступали также баскетболисты из России, США, Украины. Наша команда выиграла Панармянские игры, а ее костяк пригласили в «Урарту». Этот клуб в советские годы представлял Армению в чемпионате СССР, а в 2016-м его решили возродить. Пригласили баскетболистов с армянскими корнями и американских легионеров с опытом игры в заокеанских лигах. Из Еревана был всего один игрок – Микаэдь Погосян, сын директора клуба. Тренировал команду Тигран Гёкчян, который раньше играл на профессиональном уровне в баскетбол. И коллектив собрался неплохой: в предсезонке мы с листа без сыгранности победили молодежную сборную Грузии и «привезли» 30 очков лидеру чемпионата Армении. Все удивлялись этим победам.

«В Армении и Грузии медицина на две головы выше, чем в Беларуси»

- И как вам игралось за «Урарту»?

– Не знаю, как организован тренировочный процесс в «Цмоки-Минск», но с работой в обычных клубах белорусского чемпионата не сравнить. В «Урарту» всё заранее было спланировано. Мы приехали, команда только собралась, через пару суток уже сделали девятидневный сбор в Грузии. Подробно расписали распорядок дня и тренировок: посещение тренажерного зала, бассейна, игровых занятий. Команда жила на базе, где есть элитный спорткомплекс, в котором отличные условия для занятий и восстановления. Запомнились шикарные тренажеры, каких я не видел в Беларуси. А еще, считаю, в Армении и Грузии медицина на две головы выше, чем в Беларуси. Только она там платная. Спасибо директору «Урарту» Арику Погосяну, который выделял деньги на мою реабилитацию после травмы. Чтобы сделать себе обратно ноги, я потратил две тысячи долларов из его кармана. Без помощи директора «Урарту» я, наверное, еще год бы восстанавливался, чтобы снова начать играть в полную силу.

- Почему «Урарту» проиграл в российской суперлиге все свои матчи и вообще очень быстро снялся с турнира?

– Были игровые проблемы и финансовые. Главный тренер чрезмерно доверял легионерам, даже когда они вообще не приносили пользы, а откровенно пожарили. Молодых игроков держали на лавке, хотя, возможно, кто-то из них мог внести перелом в игру. В то же время начались задержки зарплаты. Это деморализовало команду. Клуб снимал нам квартиры, но питание не оплачивалось. И баскетболисты каждый день думали: где дешевле купить поесть, что делать дальше. Каждое утро ребята собирались, обсуждали эти темы.

- Может, команду не хотели финансировать из-за плохих результатов?

– Как я понял, финансирование закончилось, еще когда команда проводила предсезонные сборы. Выплатили нам с братом только первую зарплату по 1300 долларов. А дальше давали ежемесячно по 200-300 баксов. Причем выделял деньги директор клуба из своего кармана. Хотя планировалось финансирование клуба вроде бы из бюджета Национального олимпийского комитета или спортивного управления страны. В клубе ежедневно кормили обещаниями, что деньги будут завтра, через неделю и так далее. Руководители Армении на встрече с командой просили подождать, говорили, что поменяется спортивное начальство страны – и все будет.

Фото с сайта by.tribuna.com

- Как игрок вы там выросли?

– Я там, в отличие от брата, не провел ни одного матча, только тренировался. Поначалу не мог играть из-за травмы. А когда восстановился, клуб не смог правильно меня заявить: пытались в качестве нелегионера, но оказалось, что этого нельзя сделать, так как я заигран за Беларусь. Но даже просто тренируясь с мастеровитыми игроками и наблюдая за матчами с трибун, получал пользу – анализировал игру, делал выводы, как надо действовать на площадке.

«В Витебске и Могилеве на баскетбол приходит по 300-600 человек»

- В ноябре вы вновь вернулись в «Рубон». Как изменился уровень белорусского баскетбола за последние годы?

– Деградировал. Причина – слабое финансовое положение клубов. Мы не можем поднять свой уровень, так как нет возможности пригласить в чемпионат сильных легионеров. Будь в командах хотя бы по два хороших иностранца, как в первенствах соседних стран, наш чемпионат бы прогрессировал. И это пошло бы на пользу сборной Беларуси. Когда в чемпионате выступают качественные иностранные баскетболисты, меняется спортивное мышление остальных игроков. Даже у тех, кто смотрит на матчи со скамейки запасных или с трибуны, как я это делал в «Урарту». Ты сразу видишь, что можно поменять в игре. А мы в белорусском чемпионате в последние годы варимся в своем соку. Играешь с командами, составленными из подростков или полулюбителей, выигрываешь у них с разницей в 60 очков, набирая 20 результативных баллов, но какая от этого польза? Выйдут против тебя мастеровитые баскетболисты, нормально будут играть в защите, попробуй им забей 20 очков.

- Что, на ваш взгляд, может помочь белорусскому клубному баскетболу?

– Возможно, поддержка органов местной власти, спонсоров. Если на баскетбольные команды в Беларуси выделят хотя бы пятую часть средств, что дают клубам хоккейного чемпионата, к нам и легионеры поедут, и уровень баскетбола в стране постепенно может подняться.

- В ходе сезона игроки белорусского чемпионата живут только баскетболом или подрабатывают на стороне?

– Насколько знаю, в «Гродно-93» хорошие зарплаты, там люди могут позволить себе жить только баскетболом. В нашей команде многие подрабатывают. Также есть молодые игроки, которые утром учатся в ссузах и вузах, а вечером приходят на тренировки и игры. И мне кажется, схожая картина во всех остальных командах белорусского первенства, кроме «Цмоки-Минск-2» и «Гродно-93». Я пока решил сконцентрироваться на баскетболе, спасают сбережения. Но в будущем, возможно, найду подработку. Тем более опыт работы на стройке у меня уже есть.

Фото с сайта by.tribuna.com

- В каких городах Беларуси матчи чемпионата страны пользуется наибольшей популярностью?

– В Витебске и Могилеве человек по 300-600 стабильно приходит. А в Гродно, например, может 50-100 зрителей собраться. Там не очень удобный зал, мало места на трибунах.

«В душе ощущаю себя белорусом, поэтому выступать за Армению не собираюсь»

- В интервью новостному спортивному сайту Армении в мае прошлого года вице-президент тамошней федерации баскетбола сетовал, что вы не смогли прибыть на сбор армянской национальной сборной. Были мысли выступать за Армению?

– Официально из армянской федерации насчет моего приглашения в сборную никто не обращался. Я играл на молодежных уровнях за Беларусь. Чтобы поменять сборную, мне надо принять армянское гражданство и выдержать двухлетний карантин, вообще не выступая ни за какие сборные. В душе ощущаю себя белорусом, тут моя Родина. Поэтому выступать за Армению не собираюсь. Кстати, брат мой, насколько знаю, тоже отказался от этой идеи.

- Как разнится уровень жизни в Беларуси и Армении?

– Там слишком велико расслоение в обществе, меньше представителей среднего класса, люди делятся на две категории: бедные и богатые. При этом в некоторых отраслях Армения более развита, чем Беларусь, например, в медицине. Но жизнь там дорогая. Средняя зарплата 200 долларов, однако цены выше. В то же время в Армении горы, все время тепло, там испытываю какое-то умиротворенное состояние.

- К чему стремитесь в своей баскетбольной карьере?

– Надеюсь наконец-то сыграть за взрослую сборную Беларуси. В моем возрасте наступает рассвет для баскетболиста. И в дальнейшем хочется поиграть в командах более высокого уровня и в более сильном чемпионате, набраться профессионального опыта. Прогрессировать можно в любом первенстве, если оно выше уровнем, чем белорусское. Даже в таких экзотических турнирах, как первенство Ливана, куда меня пару лет назад звали. А вот на возможность заиграть в «Цмоках-Минск» особо не рассчитываю. Молодому белорусскому игроку в основу этого клуба сложно пробиться. В Лиге ВТБ делается ставка на легионеров.