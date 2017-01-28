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В Минск пришел финский фастфуд Hesburger

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  • 28.01.2017, 11:31
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Фото: tut.by

В торговом центре «Алми» на проспекте Дзержинского 28 января заработает новый для Минска фастфуд Hesburger.

Почему для открытия выбрали этот район и как получилось, что ресторан открывается в одном помещении с конкурентом, — в материале afisha.tut.by.

Финская сеть, о приходе которой на белорусский рынок говорили еще в 2015 году, открывается на первом этаже торгового центра «Алми» на Дзержинского, 91. Здесь в свое время был греческий фастфуд Goody’s, после — белорусский YUM Burger и гродненская сеть быстрого питания «Колобки». До недавнего времени помещение на первом этаже пустовало.

Директор ООО «Аппетитсторе» (компании, которая владеет франшизой Hesburger в Беларуси) Предраг Франич говорит, что они выбрали именно эту локацию потому, что их основные потребители — студенты — живут рядом.

— К тому же Малиновка — ненасыщенный микрорайон. Я живу здесь и знаю, что 150 тысяч жителей района ищут, куда пойти перекусить. Да и во всем Минске еще есть места, чтобы запускать новые франшизы. И я думаю, что людям нужно предложить выбор. А то, что кто-то неудачно здесь работал до нас — это индивидуально.

Фото: tut.by

Hesburger открылся в одном помещении с конкурентом — третьей точкой куриного бренда быстрого питания Texas Chicken, которая заработала в «Алми» недавно. У заведений будут отдельные зоны выдачи, а вот зал посадки на 60 человек станет общим.

Предраг рассказывает, что пустующую арендную площадку в «Алми» нашел он. Но 640 квадратных метров для одного ресторана быстрого питания оказалось много, поэтому было решено организовать здесь фудкорт.

Фото: tut.by

— Я был знаком с директором «Техаса», и мы решили совместно войти сюда. Мы не конкуренты — он занимается курицей, я — бургерами.

Прямую связь Hesburger и Texas Chicken Предраг не подтверждает, однако набором персонала в Hesburger и Texas Chicken занимался один и тот же человек. Кроме того, у ресторана «Друзья», Texas Chicken, Hesburger как минимум есть один общий маркетолог, а у первых двух — общий совладелец Виктор Савчук.

Но Предраг называет сотрудничество «Техаса» и «Хесбургера» временной помощью.

Фото: tut.by

— Честно говоря, я полностью сам занимался этим проектом (имеется в виду Hesburger). Я никого не нанимал, этот проект был под вопросом. Мне выделили стол в своем офисе, где я познакомился с людьми, которые на добром слове и на доверии решили мне помочь. Да, отдел кадров Texas Chicken помог мне набрать людей.

«Наши бургеры дороже, мы добавляем в них фирменный соус»

Ассортимент Hesburger в Минске не такой, как в России или Прибалтике. Для открытия ресторана в Беларуси центральный финский офис одобрил сокращенное меню. Планируется, что со временем выбор станет больше.

Фото: tut.by

— Сейчас здесь продают 11 видов сэндвичей, тортильи, салаты и картофель фри. В меню также есть два вида пива. Все продукты по условиям франшизы закупаются в России.

Цены в Hesburger выше, чем в «МакДональдс». Например, салат «Цезарь» стоит 6,60 рубля, а у конкурента — 5,80. Гамбургер — 1,90 против 1,75, чизбургер — 2,20 рубля, тогда как в «МакДональдсе» 2 рубля ровно.

— Причина в том, что в наши гамбургеры и чизбургеры добавляется фирменный финский соус.

Фото: tut.by

Предраг Франич говорит, что в течение 2017 года в Беларуси откроется еще 3 или 4 ресторана Hesburger. При этом пока нельзя сказать, как быстро фастфуд появится в регионах.

— На рынке недвижимости сейчас просто сумасшедший дом. Причем как в Минске, так и в областных городах. А почему? Мое мнение: Burger King и KFC должны выполнять планы открытий по своим франшизам. Если они не откроют 40, 50, 250 или сколько у них по плану ресторанов, то будут наказаны серьезными штрафными санкциями. У меня таких жестких условий по франшизе нет, поэтому мы пока подождем.

Фото: tut.by

Директор ООО «Аппетитсторе» рассказывает, что вместе с оборудованием «и всем остальным» в ресторан вложили 300 тысяч долларов. Окупиться он должен за три года. Правда, все сильно зависит от количества посетителей и среднего чека — срок может увеличиться до пяти лет.

Открытие состоится завтра в 12.00.


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