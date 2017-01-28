Карягин о высказываниях Лукашенко об аресте Кныровича: «Мы все в шоке» 45 28.01.2017, 11:50

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Владимир Карягин

Фото: belta.by

Белорусскому диктатору плевать на презумпцию невиновности.

Об аресте известного белорусского бизнесмена Александра Кныровича стало известно 26 января нынешнего года от его знакомых и друзей. По неподтвержденной информации, он был задержан после допроса в качестве свидетеля. Следственный комитет отрицал задержание бизнесмена, и какое-то время официальной информации о судьбе Александра Кныровича не было. Только спустя сутки новость об аресте подтвердил лично Александр Лукашенко, причем сделал это в очень жесткой форме.

"На нем клейма ставить негде. Вместе с тем десятком, кого арестовали... Там сотни тысяч долларов вертятся. Обнаружили там все, эти темные бухгалтерии у него. Но самое главное, он же теперь просит о помиловании, оказывается, он готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину. На них клейма ставить негде. И снисхождения к жуликам не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме! Такую резолюцию я только что наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности", — сказал Лукашенко. Он также добавил, что кроме Кныровича, КГБ задержал еще 10 человек.

Своими впечатлениями от новости об аресте Александра Кныровича и высказываний Лукашенко Еврорадио рассказал руководитель Минского союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин, который присутствовал на встрече с президентом.

"Думаю, это дело дальше может решать только суд и следствие. Что тут уж говорить... Презумпция невиновности должна быть. А то, что сказал руководитель страны... Мы все в шоке от того, что тут еще сказать. Что крыльями размахивать, если нет информации", — сказал Владимир Карягин.