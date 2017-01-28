Турчинов: 99% сотрудников СБУ и МВД в Крыму изменили присяге 22 28.01.2017, 12:37

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Александр Турчинов

Фото: Reuters

В начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы

Большинство украинских военнослужащих, сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства внутренних дел (МВД), которые во время аннексии Крыма находились на полуострове, изменили присяге.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал 27 января во время презентации второго издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, спасших страну", сообщает корреспондент издания "Гордон".

"Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины) не изменили присяге 3900. Среди сотрудников Службы безопасности Украины 99% изменили. Среди Министерства внутренних дел, представленного в Крыму, 99 процентов изменили. В таких условиях мы начинали с вами борьбу", – отметил он.

Турчинов добавил, что в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Страны Запада применили санкции в отношении России и граждан Украины, которые принимали участие в аннексии.

В марте 2015 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что 3 тыс. военных в Крыму объявлено о подозрении в госизмене и дезертирстве. По его словам, всего на территории аннексированного Крыма остались 5 тыс. военных.