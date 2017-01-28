Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января в Белгосфилармонии
- 28.01.2017, 12:39
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Время прощания с народным артистом уточняется.
Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии, сообщили БелТА в Белгосфилармонии.
"Гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время прощания уточняется", - сказали там.
Александр Тиханович умер сегодня ночью от продолжительной болезни. Артисту было всего 64 года.