Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января в Белгосфилармонии 28.01.2017, 12:39

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Александр Тиханович

Время прощания с народным артистом уточняется.

Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии, сообщили БелТА в Белгосфилармонии.

"Гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время прощания уточняется", - сказали там.

Александр Тиханович умер сегодня ночью от продолжительной болезни. Артисту было всего 64 года.