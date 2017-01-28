Пламенная Анджела 12 Владимир Абаринов, Радио Свобода

28.01.2017, 12:59

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Анджела Дэвис

История активистки из США, ставшей кумиром советской пропаганды.

Когда 21 января российские граждане увидели на своих экранах Анджелу Дэвис, многие из них с трудом узнали в пожилой женщине юную узницу американского империализма и удивились, что заядлая коммунистка пользуется популярностью в Америке. Но вспомнили они не реальную Анджелу Дэвис, а образ, нарисованный советской пропагандой. Настоящая Анджела Дэвис имеет с этим образом мало общего.

Она родилась в 1944 году в Бирмингеме, штат Алабама, – городе, где в те годы свирепствовала расовая сегрегация, где ку-клукс-клан взрывал дома афроамериканцев, отважившихся поселиться в районе для белого среднего класса. Благодаря своим исключительным способностям Анджела Дэвис получила стипендию Университета Брандейса в Массачусетсе. Она была всего одной из трех черных студенток на своем курсе. Профессором этого университета был в то время Герберт Маркузе – один из представителей франкфуртской философской школы, эмигрировавший в США после прихода к власти нацистов. Учение Маркузе, вероятно, можно определить как смесь реформированного марксизма с экзистенциализмом. Анджела Дэвис стала поклонницей и любимой ученицей Маркузе.

С отличием окончив университет, она поступила в аспирантуру Франкфуртского университета, где ее научным руководителем стал другой крупнейший немецкий философ Юрген Хабермас. В Германии она сблизилась со студентами-социалистами, посещала Восточную Германию и находила, что там лучше справляются с наследием нацизма, чем в Западной. Спустя два года она вернулась в Америку. Там происходили важные события: набирало силу движение за гражданские права, появились радикальные афроамериканские организации, в студенческих кампусах расцвела культура хиппи. Герберт Маркузе получил кафедру в Калифорнийском университете в Сан-Диего, и Анджела Дэвис защитила там диссертацию под его руководством. В этот период она стала членом афроамериканской секции Коммунистической партии США – Клуба Че-Лумумбы – и свела близкое знакомство с членами леворадикальной организации афроамериканцев "Черные пантеры".

Анджела Дэвис

Получать докторскую степень Анджела Дэвис уехала в Университет Гумбольдта в Восточном Берлине, а затем по приглашению Маркузе стала преподавателем философского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего. Однако совет регентов под давлением губернатора Калифорнии Рональда Рейгана уволил ее из-за ее членства в компартии. Рейган выиграл губернаторские выборы 1966 года во многом благодаря своему обещанию "очистить от смуты" Калифорнийский университет, который был тогда одним из центров студенческого движения. Однажды он сказал, что университетский кампус в Беркли стал гнездом "коммунистических симпатизантов, бунтарей и сексуальных извращенцев". 15 мая 1969 года он подавил студенческие волнения в Беркли силами полиции, которая применила слезоточивый газ и дробовики. В результате один студент был убит и 128 госпитализированы с различными травмами. Это событие вошло в историю под названием "Кровавый четверг". Рональд Рейган приехал в Беркли и, столкнувшись с враждебностью журналистов, в раздражении покинул пресс-конференцию:

– Некоторые из вас знают, и я живу достаточно долго, чтобы знать: все это началось с того, что молодым людям позволили думать, что они имеют право выбирать, каким законам подчиняться, а каким нет, когда речь идет о социальном протесте, – сказал он.

Увольнение Анджелы Дэвис в октябре 1969 года стало очередным поводом для студенческих протестов. Именно кампус в Беркли был выбран для проведения митинга в ее защиту. На нем выступил Герберт Маркузе:

– Это не праздник по случаю победы. Наоборот, я верю, что борьба только начинается. Борьба против всех тех, кто хочет превратить ваш университет в школу увековечивания общества, безопасность и процветание которого оcнованы на угнетении и порабощении других народов как внутри страны, так и за ее пределами. Борьба с этими силами должна продолжаться, потому что это борьба за вас. Они хотят заблокировать ваш разум, оградить вас от спорных идей, которые, по их мнению, угрожают американскому обществу разрушением. Однако здесь присутствует язык Оруэлла: эти противоречивые идеи угрожают разрушением силам, господствующим над обществом, но не самому обществу.

В конце своей речи Герберт Маркузе представил Анджелу Дэвис:

– Теперь позвольте мне перейти к самой приятной части моего выступления. Я еще не сказал вам, почему Анджела Дэвис – идеальная жертва этих репрессий. Она черная, она боец, она коммунист, она высокоинтеллектуальная личность и она хорошенькая. Этого сочетания система вынести не может!

– Кампусу Беркли принадлежит, возможно, уникальное место в истории политического активизма, – ответила Анджела Дэвис. – Он постоянно подтверждает свою политическую репутацию своим ответом на новые акты репрессий, своим умением увлечь студентов и организовать яркие политические акции. По одной только этой причине я очень горда тем, что имею возможность выступать сегодня перед вами.

Так Анджела Дэвис впервые получила всеамериканскую известность. Суд постановил, что решение совета регентов незаконно: преподавателя нельзя уволить только за то, что она – член компартии. Однако администрация университета не успокоилась. Через восемь месяцев, в июне 1970 года, ее уволили снова – на этот раз за "подстрекательские" речи. А в августе произошел инцидент, из-за которого Дэвис оказалась за решеткой.

Советский агитпроп в свое время утверждал, что дело против нее состряпано белыми расистами в полицейской форме и судейских мантиях. Вот что говорил, например, видный советский журналист-международник, корреспондент Гостелерадио в США Валентин Зорин в своем фильме, посвященном компартии США – "Соль земли американской":

– Волны реакции накатываются одна на другую. В начале 70-х годов ее жертвами становятся борцы за права негров. Среди них – молодой ученый-маркcист Анджела Дэвис. По фальшивому обвинению ее арестовывают и инсценируют судебный процесс. Мужественно ведет себя перед лицом расистского буржуазного суда молодая коммунистка, продолжающая традиции революционеров предшествующих поколений. По всей стране идет кампания за освобождение пламенной Анджелы...

Валентин Зорин, конечно, прекрасно знал, как в действительности обстояло дело.

В январе 1970 года в калифорнийской тюрьме строгого режима Соледад произошел бунт заключенных, погиб охранник. Троих участников бунта судили за убийство. Анджела Дэвис активно выступала в поддержку "соледадских братьев". Один из них, "черная пантера" Джордж Джексон, приходился ей даже не братом, а бойфрендом. Она навещала его в тюрьме, переписывалась с ним, на ее имя был зарегистрирован револьвер, при помощи которого младший брат Джексона Джонатан попытался освободить обвиняемых. Причем револьвер был куплен за двое суток до этой попытки. Джонатан захватил в заложники в зале суда судью, прокурора и троих присяжных-женщин. Вместе с освобожденными "соледадскими братьями" вся группа погрузилась в арендованную машину. Но от погони уйти не удалось. В перестрелке погиб судья, прокурор остался парализованным до конца жизни. Погибли и двое из трех "братьев", в том числе Джордж Джексон.

Причастность к преступлению Анджелы Дэвис была быстро установлена, суд издал ордер на ее арест. Однако она исчезла. Директор ФБР Эдгар Гувер объявил ее в розыск по подозрению в соучастии в убийстве. В октябре агенты ФБР выследили и арестовали ее в Нью-Йорке. Президент Ричард Никсон поздравил Гувера с успешной поимкой "опасного террориста".

В чем Валентин Зорин не погрешил против истины, – это в том, что в Америке, а не только в Советском Союзе, развернулась кампания в защиту Анджелы Дэвис. В ней участвовали такие знаменитости, как Марлон Брандо и Джейн Фонда, а Джон Леннон и Йоко Оно записали посвященную ей песню.

Шведские кинодокументалисты получили разрешение властей на съемки в тюрьме. Вот отрывок из интервью, которое Дэвис дала им:

– Когда говоришь о революции, большинство людей думает о насилии, не понимая, что главное в революции – это принципы и цели, а не способы достигнуть их. С другой стороны, поскольку общество организовано таким образом, что насилие повсюду существует на поверхности, следует ожидать и ответных вспышек. Если ты черный и живешь всю жизнь среди черных и ходишь каждый день по улице мимо белых полицейских... Я жила в Лос-Анджелесе, например. И меня постоянно останавливала полиция. Они не знали, кто я такая, но достаточно было того, что я черная и потому могу быть подпольщицей. Когда все время живешь в такой обстановке, а тебя спрашивают о насилии... этот вопрос просто не имеет смысла. Одобряю ли я свободное владение оружием... Я выросла в Бирмингеме, Алабама. Некоторые из моих самых близких подруг были убиты бомбами, которые подложили расисты. С раннего детства я помню звуки бомб, взорвавшихся через дорогу от нашего дома. Помню, мой отец всегда имел при себе оружие, потому что в любой момент на нас могли напасть...

В феврале 1972 года Анджела Дэвис была освобождена из-под стражи под залог в сто тысяч долларов – деньги дали один фермер и один бизнесмен, часть суммы собрала церковь. А в июне того же года жюри присяжных, все члены которого были белыми, вынесло вердикт о невиновности Дэвис.

У нее началась новая жизнь. Она стала международной знаменитостью. Кремлевская пропаганда в полной мере воспользовалась ее историей в своих целях. О том, что она ученица презренного оппортуниста Маркузе, советская пресса умалчивала. Она много ездила по социалистическим странам, встречалась с их лидерами, в том числе с Леонидом Брежневым. Вот советская кинохроника о ее поездке в Узбекистан. Показывая ей хлопковые плантации, никто из начальников не сообразил, что для афроамериканки-южанки это напоминание о рабстве.

В июле 1975 года писатель-диссидент и в то время политический эмигрант Александр Солженицын посвятил Анджеле Дэвис значительную часть своей речи, которую он произнес в Нью-Йорке по приглашению крупнейшего объединения американских профсоюзов АФТ-КПП.

"Есть у вас такая некая Анджела Дэвис. Я не знаю, известна ли она у вас в стране. Но в нашей стране буквально целый год мы ничего не слышали, кроме Анджелы Дэвис. Во всем мире существует одна Анджела Дэвис, и она страдает. Нам прожужжали все уши этой Анджелой Дэвис. Маленьким детям в школах велели подписывать петиции в защиту Анджелы Дэвис. Мальчикам, девочкам по 8, 9, 10 лет. Ну, освободили Анджелу Дэвис. Хотя она и тут не очень тяжело сидела, но она приехала на поправку на советские курорты. И некоторые советские диссиденты, а больше не советские, а группа чехословацких диссидентов обратилась к ней: товарищ Анджела Дэвис, вы посидели в тюрьме, вы знаете, как обидно сидеть, когда вы считаете себя невиновной. У вас сейчас такой авторитет, помогите нашим чехословацким узникам, защитите тех, кого в Чехословакии преследуют. Анджела Дэвис ответила: так им и надо! пусть сидят! Вот лицо коммуниста, вот сердце коммуниста".

Председатель Комитета советских женщин, космонавт Валентина Терешкова (справа) встречает Анджелу Дэвис (слева) в Шереметьево. 1972 год

Анджела Дэвис стала членом ЦК Коммунистической партии США. В 1979 году ей была присуждена международная Ленинская премия "За укрепление мира между народами". На президентских выборах 1980 года она стала кандидатом компартии в вице-президенты. Из партии она вышла в 1991 году после того, как партия поддержала ГКЧП. В 1997 году Дэвис заявила, что она лесбиянка и с тех пор часто выступает от имени ЛГБТ-сообщества. Сейчас Дэвис уже в отставке, но ее часто приглашают прочесть лекцию университеты и колледжи, некоторые из которых присвоили ей звание почетного доктора. Анджела Дэвис – автор нескольких книг. Она остается человеком левых убеждений и активистом гражданского общества. Так что ее появление на Марше женщин в Вашингтоне отнюдь не случайно.

Владимир Абаринов, «Радио Свобода»