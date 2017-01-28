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У жителей Минского и Дзержинского районов были проблемы со светом

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  • 28.01.2017, 13:08
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За прошедшие сутки в Дзержинском и Минском районах у жителей 138 частных домов отключалось электричество.

Об этом сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС.

27 января в 6.45 поступило сообщение об отключении электроэнергии в двух населенных пунктах Дзержинского района. Без электроснабжения оставались 97 частных жилых домов. В 10.50 электроснабжение потребителей было восстановлено.

В этот же день в 6.49 поступило сообщение об отключении электроэнергии в четырех населенных пунктах Минского района, где не было электроснабжения в 41 частном жилом доме. В обед подачу света восстановили.


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