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Войты, бургомистры и мэры Польши не смогут избираться более двух раз

  • 28.01.2017, 13:39
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Об этом заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качинский.

Войты, бургомистры и мэры городов, которые избирались дважды, не смогут больше претендовать на эти должности. Так глава партии «Право и справедливость» прокомментировал проект по ограничении сроков полномочий для местных властей, передает Радио Польша.

«Этот такой же запрет, как и в случае президента Польши, который не может занимать пост больше двух сроков. Это не означает, что тот или иной чиновник не сможет продолжать работать на других должностях. Например, тот, кто был войтом, сможет занять пост бургомистра, мэра, депутата или сенатора. Это ограничение вовсе не означает завершение публичной жизни чиновника. Тот, кто действительно хорош, уверен, продолжит свою публичную деятельность», - сказал Ярослав Качинский.

Он также отметил, что не рассматривает идею досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Вчера, 27 января, в Кракове прошла закрытая встреча, в ходе которой Ярослав Качинский обсудил изменения в избирательных процедурах на уровне самоуправления Польши с представителями партии «Право и справедливость» Малопольского воеводства.


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