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В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

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  • 28.01.2017, 13:57
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Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей.

В Калифорнии в субботу, 28 января, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США - Calexit. Двумя днями ранее министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата), передает Немецкая волна.

Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны".

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита, уточняет газета Los Angeles Times.

Инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.

Калифорния - самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей) и третий по площади территории.


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