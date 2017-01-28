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Каким запомнили Александра Тихановича коллеги

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  • 28.01.2017, 14:16
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Фото: tut.by

Об Александре Тихановиче говорят как о «добрейшей души человеке».

Ночью 28 января на 65-м году жизни умер Александр Тиханович.

Tut.by поговорил с знакомыми, друзьями и коллегами народного артиста Беларуси и узнал, как певец не побоялся протянуть руку помощи человеку, сидевшему в тюрьме, как пустил к себе на квартиру мужа своей коллеги, каким он был в жизни и в чем его значение для развития белорусской музыки.

«Калі з турмы выйшаў Генадзь Шульман, Ціхановіч прапанаваў яму пасаду дырэктара ў свой прадусарскі цэнтр»

Известный музыкальный критик и прозаик Дмитрий Подберезский назвал Александра Тихоновича «знакавай постаццю ў беларускай культуры». «Наша знаёмства сягае ў сярэдзіну або ў другую палову 1970-х. Такое ўражанне, што ён быў разам са мной усё жыццё, — говорит Подберезский. — Саша — з людзей, якія ніколі не маглі пакрыўдзіць. Крыўдаваць на яго не выпадала. А як забыць яго фірмовую, надзычай таварыскую ўсмешку! Шмат разоў бачыліся з ім на фестывалях. Але ён заўсёды знаходзіў час, каб падысці, павітацца». При этом в своих статьях критик иногда мог сделать замечания в адрес «Верасоў». Но не слышал ни слова обиды. «Саша быў не з тых людзей, якія крыўдуюць», — говорит Дмитрий Подберезский.

Как вспоминает критик, «аднойчы здарылася такая гісторыя: мне прапанавалі на Сашу кампрамат. Але я нават не стаў высвятляць, што гэта за факты і адразу адмовіўся. Ціхановіч — адзін з тых рэдкіх людзей, пра якіх я не мог сказаць нічога дрэннага».

По словам Подберезского, певец «надзвычай шмат зрабіў для беларускай музыкі і беларускай эстрады. У складзе ансамблю „Верасы“, потым ужо выступаючы разам з Ядзвігай Паплаўскай, а таксама ў Тэатры песні, які ён стварыў разам з жонкай. Праз тэатр і студыю пры ёй прайшлі шэраг беларускіх спевакоў, якім Ціхановіч працягваў руку дапамогі. Вядома сітуацыя, калі з турмы выйшаў Генадзь Шульман (продюсер и промоутер, которого обвинили в крупном мошенничестве — TUT.BY). А Ціхановіч прапанаваў яму пасаду дырэктара ў свой прадусарскі цэнтр. Гэта гісторыя шмат пра што кажа».

«Если бы не Ядя, меня здесь бы не было»

По словам музыковеда Ольги Брилон, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская были долгожителями на белорусской эстраде. «Вряд ли этот рекорд кто-то сможет повторить, — говорит Брилон. — Александр Тиханович был душой, лицом, сутью ансамбля „Верасы“. У него был уникальный голос, теплый, нежный, с хрипотцой. Как человек он всегда был очень добрый, душевный, отзывчивый. Не секрет, что он всегда помогал людям, не только советом, добрым словом, но и материально».

Как рассказала Брилон, она познакомилась с Тихоновичем в середине 1990-х годов, когда я работала на белорусском радио. «Неоднократно брала у него и его супруги интервью, — комментирует музыковед. — Но, если честно, я немного побаивалась Сашу. Ведь существует дистанция между такими знаменитыми музыкантами и простыми смертными. Было очень приятно, когда такой знаменитый музыкант смог оценить мою работу.

Однажды случилась такая история. Я долго готовила концерт композитора Олега Молчана. А в один из дней отправилась в гости к лучшей подруге, которая живет рядом с квартирой Тихановича и Поплавской. Тут на машине к дому подъехал Тиханович, погруженный в свои мысли. А я у него спрашиваю: «Вы не подскажете, а какое концертное платье будет у Яди?». Мне это важно было знать для общей концепции, я спрашивала из лучших побуждений. А он воспринял немного странно, и потом я очень переживала из-за его реакции. Прошло несколько дней, концерт состоялся. А на банкете Тиханович вдруг поднял тост за меня. Так поняла, что реабилитирована в его глазах".

Еще одна история об взаимоотношениях Брилон с Тихоновичем связана с работой на радио. «Я пригласила Тихановича и Поплавскую на программу, посвященную 8 марта, — рассказывает Ольга. — Мы с Сашей уже зашли в студию, а Ядя задерживалась. Микрофоны еще не были включены, и Тиханович вдруг мне сказал: «Если бы не Ядя, меня здесь бы не было». В тот момент было жалко, что эти слова не прозвучали в эфир. Но теперь кажется, что это не столь принципиально. Все знают, какую роль сыграла семья в его жизни. И какой-то был крепкий союз.

Уход Саши — это невосполнимая потеря".

«Добрыя людзі павінны жыць вельмі доўга»

Для представителей белорусской эстрады смерть Тихановича стала настоящим шоком. Композитор, народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий назвал творчество Александра Тихановича «целой эпохой в развитии белорусской эстрады». «Он очень помогал молодым, причем, совершенно бескорыстно, — комментирует Зарицкий. — Однажды помог и мне лично. Мне нужно было выйти на певца Филиппа Киркорова, и Тиханович поспособствовал этому. Благодаря этому Киркоров исполнил мою песню „Черные ресницы“. Очень благодарен Саше за это, всегда буду это помнить».

По словам Зарицкого, в последние годы он вместе с Тихановичем очень много работали вместе — входили в состав жюри на многих музыкальных конкурсах. «Он был очень эрудированный, имел прекрасный слух, очень хорошо знал отечественную и зарубежную эстраду».

«Какой он был по характеру? — продолжает Зарицкий. — Разный. Но очень позитивный. Знал очень много анекдотов. На этой почве мы с ним всегда находили общий язык».

Народный артист Беларуси Михаил Дриневский, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора имени Цитовича, отметил, что «Саша быў вельмі прыцягальны па натуры, таленавіты, добры. Яго ўсе любілі». Как говорит Диневский, творчество Тихановича пользовалось популярностью не только у простых зрителей, но и у власти. Например, в 1980-е годы Тиханович попал в одну непростую ситуацию. Чтобы помочь певцу, Дриневский специально пошел в отдел культуры ЦК белорусской партии, где Тихоновичу пошли навстречу.

«Хоць я не медык, пры нашых апошніх сустрэчах адчувалася, што яго здароўе ўжо зусім не тое, што раней. — говорит Дриневский. — Пасля ўсіх перажыванняў мінулага ён стаў вельмі набажным. Мне вельмі-вельмі яго шкада, добрыя людзі павінны жыць вельмі доўга».

Заслуженная артистка Беларуси, певец и композитор Надежда Микулич говорит о Тихановиче как о «добрейшей души человеке». В 1970-е годы Микулич работала в ансамбле «Верасы». Как говорит певица, «я тогда была совсем молодой исполнительницей, но из всех солистов ансамбля чаще общалась именно с Сашей». Надежда приводит пример, который, по ее словам, характеризует Тихановича: «Когда в Минск приехал мой муж, Саша приютил его у себя на квартире». «Всегда положительный. Творческий, эмоциональный, — говорит Микулич об Александре. —  Саша никому не отказывал. Всего добился своим трудом. Холерик. Дотошный. Извините», — певица не сдерживает слез и кладет трубку.


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