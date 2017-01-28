закрыть
28 января 2017, суббота, 17:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Серена Уильямс установила рекорд по числу побед на турнирах «Большого шлема»

1
  • 28.01.2017, 14:41
  • 10,887
Серена Уильямс

Серена Уильямс завоевала свой 23-й титул в одиночном разряде на главных соревнованиях в женском теннисе.

Американская теннисистка Серена Уильямс, победив со счетом 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) свою сестру Венус в субботу, 28 января, завоевала 23-й титул в одиночном разряде на турнирах "Большого шлема". Тем самым младшая из сестер Уильямс обошла немку Штеффи Граф, на счету которой - 22 титула, и установила рекорд Открытой эры тенниса (отсчитывается с 1968 года, когда к участию в крупных соревнованиях были допущены спортсмены-профессионалы), передает Немецкая волна.

Для Серены Уильямс нынешний триумф стал седьмым на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, она семь раз побеждала на Уимблдоне, шесть раз - на US Open и трижды выигрывала "Ролан Гаррос".

Абсолютной рекордсменкой турниров "Большого шлема" является австралийка Маргарет Корт с 24 победами в одиночном разряде. Однако часть титулов она завоевала до Открытой эры в теннисе.


Мнение

Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў
Окопная правда
Окопная правда Ирина Халип
На переднем крае информационной войны
На переднем крае информационной войны Кристер Парис


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко