Серена Уильямс установила рекорд по числу побед на турнирах «Большого шлема» 1 28.01.2017, 14:41

10,887

Серена Уильямс

Серена Уильямс завоевала свой 23-й титул в одиночном разряде на главных соревнованиях в женском теннисе.

Американская теннисистка Серена Уильямс, победив со счетом 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) свою сестру Венус в субботу, 28 января, завоевала 23-й титул в одиночном разряде на турнирах "Большого шлема". Тем самым младшая из сестер Уильямс обошла немку Штеффи Граф, на счету которой - 22 титула, и установила рекорд Открытой эры тенниса (отсчитывается с 1968 года, когда к участию в крупных соревнованиях были допущены спортсмены-профессионалы), передает Немецкая волна.

Для Серены Уильямс нынешний триумф стал седьмым на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, она семь раз побеждала на Уимблдоне, шесть раз - на US Open и трижды выигрывала "Ролан Гаррос".

Абсолютной рекордсменкой турниров "Большого шлема" является австралийка Маргарет Корт с 24 победами в одиночном разряде. Однако часть титулов она завоевала до Открытой эры в теннисе.