За сколько сдают самый дорогой коттедж под Минском и дом экс-главы Нацбанка 10 28.01.2017, 15:19

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На рынке элитной недвижимости кризис сказался тенденцией.

Если дом не удается продать, его сдают в аренду. И тоже дорого. При этом ценник хозяева выставляют оптимистичный и без малейшего намека на то, что продажа не состоялась, пишет realty.tut.by.

Например, особняк в Тарасово в прошлом году выставлялся на продажу за 1,7 миллиона долларов. И не продали. Теперь сдают в аренду. А вот в Дроздах, наоборот, цены на аренду домов снижаются.

Особняк в Тарасово входил в топ самых дорогих. Он и сегодня в топе, но уже среди предложений аренды: месяц проживания в этом особняке стоит 15 тысяч долларов.

Будущим арендаторам предлагают «целостный имущественный комплекс». Туда входят: жилой дом (основное здание общей площадью 600 «квадратов») с тремя спальнями, детской, библиотекой, кабинетом, столовой, четырьмя санузлами, джакузи, бильярдной, постирочной, гаражом на два автомобиля и зимним садом.

Кроме этого, в комплекс входит гостевой дом и дом для обслуживающего персонала.

С особой любовью описывается сад, насаждения в котором перечисляются поштучно с указанием возраста: «маньчжурский орех — 2 шт. (возраст 40 и 60 лет, высота 9 и 12 м соответственно), дугласия — 1 шт. (50 лет, высота 15 м)…».

Еще там есть «садовая скульптура»: изделия из мраморной крошки (Италия) — 8 шт., фонтан из 300 кг бронзы с позолотой.

По сравнению с ценой аренды особняка в Тарасово цены в Дроздах уже не кажутся заоблачными. Там по-прежнему сдается дом, который строил для своей семьи хоккеист Руслан Салей. Месяц проживания в нем стоит 8000 долларов. Дом сдается с мебелью и техникой.

В переулке Изумрудном, в котором строились чиновники, снова предлагается в длительную аренду дом экс-главы Нацбанка Надежды Ермаковой. Правда, уже со скидкой в полторы тысячи долларов. Напомним, в 2015 году месяц проживания там предлагали приобрести за 6000 долларов, теперь — 4500. Изменились и фотографии в объявлении. В частности, из кадров были убраны личные вещи домовладельцев и портрет Надежды Андреевны, что стоял на камине в гостиной. Но и без них интерьер остается узнаваемым.

Напомним, участок в 15 соток в Дроздах был выделен Надежде Андреевне еще в середине 2000-х. Позже этот дом был переписан на старшую дочь Наталью Чепикову, а Надежда Ермакова построила себе новый дом в Веснинке.