Создателя сайта «Шалтай-Болтай» выманили в Россию и задержали 2 28.01.2017, 15:37

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Создатель сайта «Шалтай-Болтай», который публиковал переписку госслужащих, в том числе Владислава Суркова, был задержан сотрудниками ФСБ еще в октябре 2016 года.

Об этом рассказал источник «Росбалта».

Создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка чиновников, журналист Владимир Аникеев задержан сотрудниками ФСБ и дает показания, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Аникеев, известный под псевдонимом "Льюис", был задержан еще в октябре 2016 года. В результате спецоперации его удалось выманить из Украины и после прибытия в Санкт-Петербург задержать.

«Операция стала результатом долгой работы. Была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить Льюиса из Украины, откуда он возвращаться не собирался», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что Аникеева доставили в Москву, где Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации)