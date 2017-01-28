Создателя сайта «Шалтай-Болтай» выманили в Россию и задержали

Создателя сайта «Шалтай-Болтай» выманили в Россию и задержали2
- 28.01.2017, 15:37
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Создатель сайта «Шалтай-Болтай», который публиковал переписку госслужащих, в том числе Владислава Суркова, был задержан сотрудниками ФСБ еще в октябре 2016 года.
Об этом рассказал источник «Росбалта».
Создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка чиновников, журналист Владимир Аникеев задержан сотрудниками ФСБ и дает показания, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, Аникеев, известный под псевдонимом "Льюис", был задержан еще в октябре 2016 года. В результате спецоперации его удалось выманить из Украины и после прибытия в Санкт-Петербург задержать.
«Операция стала результатом долгой работы. Была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить Льюиса из Украины, откуда он возвращаться не собирался», — рассказал источник агентства.
Он уточнил, что Аникеева доставили в Москву, где Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации)