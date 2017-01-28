Главные хиты Александра Тихановича 2 28.01.2017, 15:44

Песни, благодаря которым мы запомним ушедшего из жизни музыканта.

Александр Тиханович умер сегодня ночью от продолжительной болезни. Артисту было всего 64 года.

Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии.

Подборку хитов народного артиста Беларуси сделала gazetaby.com.

«Малиновка». Музыка Эдуарда Ханка, слова Александра Поперечного

«Любви прощальный бал». Музыка Василия Раинчика, слова Владимира Некляева

«Завируха». Музыка Эдуарда Ханка, слова Геннадия Буравкина

«Страдания». Музыка Яна Френкеля, слова Михаила Танича

«Цыганка». Музыка Александра Тихановича, слова Леонида Дранько-Майсюка