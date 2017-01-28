Столичные клубы поставили на грань выживания 1 28.01.2017, 15:58

Фактически решение минских «депутатов» может уничтожить спорт.

Из-за чего переполох?

В декабре 2016-го Минский городской Совет депутатов принял решение исключить спортивные клубы из перечня предприятий, которые могут пользоваться льготой при налоге на недвижимость и земельный налог. На сегодняшний день это один из немногих механизов, позволяющий бизнесу и спорту существовать на взаимовыгодных условиях. Не секрет, что поддержка спортивных клубов далеко не всегда в Беларуси происходит добровольно. Льгота на налог позволяет бизнесу поддерживать спорт за счет денег, которые в любом случае он вынужден был потратить на налоги. В минусе тут оставался лишь Мингорисполком, который не досчитывался поступлений в бюджет, пишет Трибуна.

Экономическая ситуация в стране продолжает оставаться напряженной. Видимо, поэтому механизм решено было пересмотреть. Поговаривают, чтобы иметь более полный контроль над расходованием средств во времена, когда каждая копейка на счету. Согласно задумке, теперь предприятия, желающие получить пониженный коэффициент, должны будут оказывать спонсорскую помощь уже не клубам, а представительству НОК Беларуси в Минске, которое потом будет перераспределять средства. Фишка в том, что на данный момент законодательство не позволяет НОКу финансировать клубы за исключением средств на детско-юношеский спорт. Но доля этих расходов в бюджетах клубов слишком мала, чтобы надеяться на спасение.

Фактически решение минских депутатов поставило спорт в столице на грань катастрофы. Отдельно отметим, что решение широко не обсуждалось и оказалось в большой степени сюрпризом для клубов. Найти альтернативные источники финансирования в столь короткие сроки просто нереально.

Кто оказался под угрозой?

Весь цвет спортивной столицы: футбольные «Динамо» и «Минск», баскетбольные «Цмокi», хоккейную «Юность», волейбольные «Строитель» и «Минчанка», гандбольный СКА. Все эти клубы, а также еще ряд менее заметных, имеют долю государственной собственности и благодаря этому могли претендовать на льготу.

Чуть меньше проблем у хоккейного «Динамо» (основной финансовый поток завязан на «Беларуськалий»). Вообще никак нововведения не волнуют частные клубы вроде «Крумкачоў» или гандбольного «Витязя» (без доли государства клубы не имеют права на такую льготу). Возможно, кто-то из них даже успел обрадоваться, что наконец-то все клубы будут поставлены в равные условия.

Катастрофа – это не преувеличение?

Нет. Льгота на налог на недвижимость и земельный налог, с помощью которой предприятия помогают спорту, критически важна для клубов. Для абсолютного большинства – это единственный более-менее крупный и бесперебойный источник поступления денег.

– Бюджетные средства мы тратим на поездки, командировки, аренду залов и питание спортсменов, – рассказывает директор волейбольного «Минска» Александр Мишин. – А за счет спонсорских можем обеспечить спортсменам дополнительное питание, премировать их за победу, заказать импортную форму. В общем, направить их туда, куда невозможно направить бюджетные средства. Поэтому мы очень зависим от налога на недвижимость. Где-то на 60 процентов клуб функционирует благодаря этой помощи. Такая ситуация во многих столичных клубах.

К примеру, как стало известно Tribuna.com, гандбольный СКА за счет льготы покрывает 70-80 процентов бюджета. Поговаривают, футбольное «Динамо» также последние два года практически ничего не получало от основного владельца в лице Юрия Чижа и его «Трайпла». В частности, председатель «Крумкачоў» Денис Шунто заявил о том, что в 2015 году минское «Динамо» от льготы по налогу на недвижимость и земельный налог получило около 3,5 млн долларов. По информации Tribuna.com, в 2015 году по налогу на недвижимость и земельному налогу было привлечено около 7 млн долларов, в 2016 году – около 6 млн.

Надо сказать, что в Гомельской и Брестской областях местные власти уже несколько лет назад вывели спортивные клубы из числа тех, кто может претендовать на льготу по налогу на недвижимость и земельный налог. Изменения в источниках финансирования серьезно сказались на количестве клубов в игровых видах спорта в этих областях и их конкурентоспособности.

Что говорят в клубах?

Самая бурная реакция предназначена, конечно, не для печати. Некоторые руководители не понимают и недоумевают, для чего было принято решение и как в таком случае клубы будут существовать дальше. После продления указа о господдержке спорта на четыре года, вроде бы, можно было облегченно выдохнуть, но не тут-то было.

Впрочем, отметим, что такое настроение не у всех.

– У нас хорошие контакты с горисполкомом и мы спокойны абсолютно, – отмечает директор «Цмокаў» Юрий Шакола.

– Насколько сильно клуб зависит от спонсорской помощи, получаемой в счет налога на недвижимость?

– У нас нет проблем с городом. Все вопросы, касающиеся финансирования клуба, думаю, будут решены. Поэтому нас это не беспокоит.

Схожая ситуация и у футбольного «Минска».

– Руководство меня заверило, что мы как финансировались, так и будем финансироваться, – говорит Игорь Шлойдо.

А вот в футбольном «Динамо» комментировать что-либо отказались.

А как было раньше?

До декабря клубы, желая привлечь спонсоров, работали с предприятиями напрямую. Директор выходил на руководство предполагаемых партнеров и договаривался. И после согласования средства переходили на клубные счета.

– Согласовать договор можно с наблюдательным советом предприятия, в том числе и за рубежом, с соответствующим министерством, с исполкомом и даже Администрацией президента – у нас был такой случай, – рассказывает Мишин. – Но проще всего согласование проходит в частных компаниях, которые оперативно решают все на советах директоров.

После принятия решения городского Совета депутатов клубы работать так не могут. Более того, многие из них вообще остались без поддержки.

– В декабре закончилось действие почти всех договоров со спонсорами. В новом году пока ничего не заключили, – отмечает Мишин.

Чтобы лучше понимать схему, приведем пример. Допустим, налог на недвижимость для предприятия «Рога и копыта» равен 100 рублям. В Минске действуют повышающие коэффициенты для этого налога – в зависимости от зоны они колеблются от 2,2 до 2,3. Таким образом, «Рога и копыта» (допустим, для этого предприятия коэффициент равен 2,2) должны заплатить в бюджет Мингорисполкома 220 рублей. Однако в случае если «Рога и копыта» возьмутся поддерживать «Динамо», то их коэффициент по уплате налога упадет до 1,0. То есть в бюджет пойдут 100 рублей, а оставшиеся 120 рублей предприятие сможет перечислить «Динамо».

Почему новая схема не работает?

Есть несколько причин. Во-первых, на данный момент, как уже отмечалось выше, отсутствует законодательная база для того, чтобы НОК выступал в качестве посредника. Это Tribuna.com подтвердили сразу несколько источников – как в клубах, так и в госучреждениях.

Во-вторых, даже если допустить, что будут внесены правки в законодательство и НОК сможет перечислять эти деньги клубам, возникает вопрос: а сможет ли организация со штатом в 5-10 человек оперативно разбираться с многочисленными заявками на финансирование, заключением договоров, контролем за целевым использованием средств и отчетами перед предприятиями с приложенными платежками? На данный момент очевидно, что нет. Во всяком случае, довести деньги до клубов так же оперативно, как при их работе со спонсорами напрямую, просто нереально.

Уточнить что-либо у руководителей представительства НОК не удалось. В приемной председателя организации Александра Керножицкого (того самого, который возглавляет Попечительский совет ФК «Минск») телефон не отвечал целый день. Директор Леонид Тараненко на звонок ответил, но сославшись на занятость, попросил перезвонить позже, после чего пропал. Дозвониться удалось до главного бухгалтера Натальи Дрозд, которая отказалась что-либо комментировать.

В головном офисе Национального олимпийского комитета от комментариев также воздержались.

И кто до этого додумался?

Решение разрабатывалось главным финансовым управлением Мингорисполкома.

– Так решило руководство. Я чисто исполнитель, – говорит один из специалистов подразделения Дмитрий Соловьев.

– А кто конкретно разрабатывал?

– Оно [решение] пришло готовое к нам. Собрались властные лица и решили: пускай будет так. Нужно было сделать так, чтобы все было более централизованно как-то. Раньше клубы работали напрямую со спонсорами, а будут через НОК. Просто появился посредник.

В Совете депутатов за принятие решение отвечала комиссия по экономическому развитию, финансам и бюджету. Председатель комиссии Игорь Русакевич отказался отвечать на вопросы, сославшись на высокую температуру, и перенаправил к своему заместителю Виктору Лобачевскому. Однако и зама не оказалось на рабочем месте из-за болезни. Секретарь на основной работе депутата предложила перезвонить в понедельник.

Чем все может закончиться?

Варианта два: либо спортивные клубы столицы в своем нынешнем виде перестанут существовать (будем откровенны, такая массовая гибель флагманов белорусского спорта вряд ли будет допущена), либо решение будет пересмотрено или вовсе отменено. Поговаривают, в Мингорисполкоме уже поняли, чем грозят эти изменения, и в феврале на очередной сессии депутатов горсовета в решение планируется внести определенные дополнения и изменения. Суть их пока в Мингорисполкоме не раскрывают, но убеждают, что катастрофы столичный спорт избежит.

– Клубы будут получать поддержку по той же схеме, по которой и работали, – рассказывает начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Александр Фурманов.

– Для чего тогда меняли существующую систему?

– Еще раз говорю. Клубы будут работать так, как и работали. Руководители знают информацию, причины и условия того, почему это произошло. У нас есть корректировки, и мы будем дорабатывать решение. Начиная с марта, все будет по-прежнему.

– А до марта как существовать клубам?

– Все клубы понимают ситуацию. Мы со всеми связались. Сейчас они ищут внутренние резервы. Будут спокойно работать так, как и работали. Их задача показывать высокий спортивный результат. А наша задача помочь собрать финансовую составляющая.

– Выходит, что представительство НОК по Минску до марта должно распределять средства. Оно может это делать?

– Юридически у представительства есть такие полномочия.

– Правда, что Горисполком планирует полностью убрать децентрализацию получения спонсорской поддержки?

– Пока действует это решение. Новое выйдет, и мы все вопросы урегулируем. Вы пока помогайте им [клубам] морально, поддерживайте спорт – и все у нас будет хорошо. Просто немножко надо подождать.