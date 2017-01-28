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Видеохит: блогер «возвел» башню из 108 iPhone

  • 28.01.2017, 16:27

Суммарная стоимость устройств, ставших строительным материалом для башни, составила $43,2 тысячи.

Блогер YouTube-канала Unbox Therapy обнародовал видео, в котором показал, как «построил» башню из 108 iPhone SE, а после с коллегой развалил ее. Ролик, воссоздавший настольную игру «Дженга», за сутки собрал более 800 тысяч просмотров в сети, сообщает korrespondent.net.

Сообщается, что суммарная стоимость устройств, ставших строительным материалом для башни, составила 43,2 тысячи долларов.

В целом у блогера получилось «построить» башню из 37 слоев. А чтобы гаджеты как можно больше походили по цвету на деревянные бруски, он воспользовался специальными наклейками для iPhone цвета дерева.

Известно, что суть игры «Дженга» заключается в том, чтобы поочередно вытаскивать из основания башни блоки, после чего помещать их наверх. Вследствие этого устойчивость башни нарушается, и в итоге она падает. Тот, кто спровоцировал ее падение, считается проигравшим.


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