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В ООН призвали Трампа не прекращать прием беженцев

  • 28.01.2017, 16:40

В ООН выразили надежду на то, что страна останется лидером в деле защиты тех, кто вынужден бежать от войны и преследования.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международная организация по миграции (МОМ) обратились к администрации президента США Дональда Трампа с призывом не прекращать прием беженцев. Об этом со ссылкой на заявление агентств сообщает Reuters (перевод - РБК).

«Нужды беженцев и мигрантов во всем мире еще никогда не были больше [чем сейчас]. Программа переселения людей, бегущих от войны и преследования, имеет жизненно важное значение», — говорится в обращении.

В МОМ и УВКБ отметили, что по-прежнему рассчитывают на сотрудничество с американской стороной в вопросе предоставления убежища нуждающимся и выразили надежду на то, что США сохранят ведущую роль в этой области. В УВКБ ООН напомнили, что с октября по январь 2017 года Штаты приняли около 25 тыс. беженцев.

«Мы твердо убеждены в том, что беженцы заслуживают защиты и помощи в переселении, независимо от их религии, национальности или расы», — подчеркивается в заявлении.

В соответствии с указом, подписанным Трампом, США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней. При это программа по приему беженцев из Сирии замораживается на неопределенный срок — «до дальнейшего распоряжения». Кроме того, на 90 дней ограничивается въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, включая Сирию, Ирак, Иран, Судан, Ливию, Сомали и Йемен.


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