В Минске женщина на Volkswagen Sharan врезалась в автобус 28.01.2017, 16:47

Фото: onliner.by

Авария с участием автобуса и легкового автомобиля случилась 27 января на перекрестке улиц Нестерова и Герасименко.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

— Водитель автомобиля Volkswagen Sharan двигалась по улице Нестерова со стороны улицы Ангарской. На перекрестке улиц Нестерова и Герасименко женщина совершала левый поворот на разрешающий сигнал светофора, но не уступила дорогу автобусу МАЗ, который двигался в прямом встречном направлении. В результате транспортные средства столкнулись, — сообщила onliner.by старший инспектор ГАИ Заводского района Татьяна Лапко.