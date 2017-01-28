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Суммарные призовые сестер Уильямс превысили $120 миллионов

  • 28.01.2017, 16:54
Фото: EPA

Американская теннисистка Серена Уильямс за победу в финале Открытого чемпионата Австралии заработала почти $3 миллиона.

Американки Серена и Винус Уильямс, разыгравшие финал Australian Open, по итогам турнира на двоих заработали 4.25 миллиона долларов (2.8 получит Серена за победу, а Винус за финал выиграла 1.45).

Таким образом, суммарные призовые, выигранные сестрами за их карьеру, теперь составляют 120 миллионов 412 тысяч долларов.

Напомним, американская теннисистка Серена Уильямс, победив со счетом 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) свою сестру Венус в субботу, 28 января, завоевала 23-й титул в одиночном разряде на турнирах "Большого шлема".

Тем самым младшая из сестер Уильямс обошла немку Штеффи Граф, на счету которой - 22 титула, и установила рекорд Открытой эры тенниса (отсчитывается с 1968 года, когда к участию в крупных соревнованиях были допущены спортсмены-профессионалы).


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