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Правление СДПГ выдвинуло Шульца соперником Меркель на выборах канцлера

  • 29.01.2017, 16:23
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Мартин Шульц
Фото: telegraf-epa

Выборы в парламент Германии намечены на 24 сентября 2017 года.

Правление партии единогласно проголосовало за кандидатуру экс-главы Европарламента на пост канцлера ФРГ. Кроме того, Шульц выдвинут на пост председателя СДПГ, передает dw.com.

В поддержку 61-летнего Шульца проголосовали все участники заседания правления, состоявшегося в воскресенье, 29 января. Кроме того, Шульц выдвинут на пост председателя СДПГ вместо Зигмара Габриэля, несколько дней назад возглавившего МИД Германии. Официально его избрание в качестве как соперника нынешнего главы правительства ФРГ Ангелы Меркель, так и главы партии должно состояться на чрезвычайном съезде СДПГ в середине марта, сообщает агентство dpa. Выборы в парламент Германии - бундестаг - намечены на 24 сентября 2017 года.

61-летний Шульц на протяжении 11 лет был мэром городка Вюрзелен под Ахеном на западе Германии. С 1994 года он является депутатом Европарламента, а в 2012 году стал его председателем. 17 января 2017 года преемником Шульца на посту главы парламента ЕС был избран итальянец Антонио Тайани.

В 2012 году Мартин Шульц от лица ЕС принимал Нобелевскую премию мира, в 2015-м получил Международную премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.


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