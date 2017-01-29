В понедельник ожидается до -8 градусов 29.01.2017, 16:32

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В Беларуси 30 января будет облачно с прояснениями, в отдельных районах возможен небольшой снег, на дорогах гололедица.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, по востоку при прояснениях прогнозируется 10-13 градусов мороза.

Днем будет от минус 1 градуса по западу до минус 8 градусов по востоку.