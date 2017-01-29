Кибервраг не пройдет Георгий Бовт, snob.ru

29.01.2017, 16:45

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Георгий Бовт

Фото: Газета.ру

Самое удивительное в аресте двух офицеров Центра информационной безопасности ФСБ - то, что о нем вообще сообщили прессе.

Могли ведь и не сообщать, аресты, судя по всему, состоялись в первой половине декабря. В то же время много подробностей, связанных с этим делом, мы, скорее всего, не узнаем. Что неизбежно толкает нас в объятия конспирологии. А есть и другие интересные вопросы, не связанные непосредственно с этим делом, квалифицированным как госизмена и шпионаж

Сергей Михайлов был замдиректора ЦИБ. Его руководителя Андрея Герасимова пресса уже «проводила» в отставку в связи с арестом Михайлова и Докучаева. Им инкриминируют передачу (продажу) американцам секретной информации. Поскольку в США в связи с кибербезопасностью сейчас только и говорят, как «русские хакеры взломали американскую демократию» через сервер Демократической партии, пособив победе Трампа, то аресты в ФСБ в американских СМИ тотчас связали с «делом русских хакеров». И возможно, когда представители разведсообщества США рассказывали в октябре Конгрессу о своей «большой уверенности в том, что за кибератаками стояли русские», то они как раз и опирались на данные, полученные от Михайлова.

Якобы следить за Михайловым и Докучаевым (который сам отличный хакер, был привлечен лет десять назад за этот свой талант в ФСБ, писал статьи в одноименном журнале под псевдонимом Forb) стали после того, как ФБР в сентябре 2016 года обвинило владельца компании King Servers россиянина Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в Аризоне и Иллинойсе. Получается, что Фоменко кто-то «слил»? Или увязка с этим эпизодом имен Михайлова и Докучаева — это более сложная игра российских и американских спецслужб, разворачивающаяся на наших глазах при полном нашем непонимании?

Представители американского разведсообщества в связи с этим вспоминают о двух «полумифических» хакерских группах — Fancy Bear и Cozy Bear. Первая якобы связана с ГРУ, а вторая как раз с ФСБ. Ну и пусть янки гадают, какой из двух «медведей» их поборол. И были ли вообще «мишки»? Может, все подстроило ЦРУ и теперь сваливает на Москву?

У нас многие по привычке увязали арест очередных высокопоставленных силовиков с межфракционной борьбой силовых ведомств. Силовые структуры у нас уже давно «вошли в рынок» и распределили там свои «делянки». А поскольку рынок сжимается под ударами кризиса, то его передел неизбежен. В случае с ЦИБ можно предположить, что проводимая сейчас его «зачистка», помимо борьбы с госизменой, если она имела место, нужна еще, чтобы получить контроль за огромными массивами персональной информации россиян, которая, согласно известному «пакету Яровой», с 2018 года будет храниться на серверах внутри страны. Это рынок объемом в сотни миллиардов рублей. Кураторство его не только почетно, но и выгодно.

Речь идет обо всей электронной переписке, телефонных разговорах, постах в соцсетях и т. д. Центр информационной безопасности уже сейчас курирует практически все направление борьбы с киберпреступностью в России — от взломов кредитно-финансовой информации до утечек персональных данных и сливов в СМИ и соцсетях. Однако до могущества Агентства национальной безопасности США, каким его описал персонаж по имени Эдвард Сноуден, ЦИБ, видимо, пока не дотягивает. И не потому, что не велят принципы приверженности демократии и нормам соблюдения прав человека, включая неприкосновенность частной жизни и переписки, а потому что технических возможностей чуток не хватает. Но к моменту полномасштабного вступления в силу «пакета Яровой» должно уже хватать. И к этому моменту нужно подойти с должной кадровой подготовкой. Чтобы на big data сидели надежные и проверенные кем надо, лояльные кому надо люди.

Еще один поворот сюжета состоит в том, что имена Михайлова и Докучаева успели связать с хакерской историей по имени «Шалтай-болтай». Якобы они ее курировали и «монетизировали». Причем Докучаев якобы непосредственно занимался взломом почты известных и влиятельнейших людей. Доподлинно это неизвестно. И, скорее всего, никогда никем не будет ни подтверждено, ни опровергнуто. Информацию сначала «слил» телеканал «Царьград», а потом она пошла гулять по СМИ.

Версия с «Шалтай-болтаем» по-своему красивая. Об этой хакерской группировке почти ничего не известно: она рассредоточена, многие ее члены живут за границей. Однако как-то эти хакеры все же получали доступ к личным данным практически всей российской политической, деловой и медийной элиты. Включая премьера Дмитрия Медведева, замначальника руководителя кремлевской администрации Володина и медиаменеджера Габрелянова. «Сливами» от «Шалтая» зачитывался «весь большой свет». С опаской: мол, а не написано ли там и про меня тоже. И вот теперь, якобы, «кураторы» попались.

Смущает в этой версии только одно. Всякий раз, когда появлялась очередная порция «компромата», трудно было отделаться от ощущения, что к этому не могут не быть причастны люди из спецслужб. По идее, такая догадка должна была посетить и тех, кто расследовал эти дела о «сливах». Если их вообще кто-то расследовал: ни о каких результатах неизвестно. Уж как-то слишком долго все это тянулось. И слишком хорошо ложилось в момент публикации очередных порций в процесс, называемый «борьбой кремлевских башен». Если бы на самом верху сочли такие игры абсолютно недопустимыми, то «шалтаи-болтаи» были бы либо изобличены гораздо раньше, либо им дали бы команду прекратить свои киберигрища. Но почему-то ни того, ни другого сделано не было. И тут появляется пространство для еще более зловещих догадок и вопросов.

Имя Михайлова уже было «засвечено» — в связи с делом владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского, которого признали виновным в заказе DDOS-атаки на сайт компании-конкурента «Ассист», в результате которой на время «положили» всю систему онлайн-продаж билетов «Аэрофлота». Врублевский пытался привлечь в свою поддержку управление «К» МВД. Вот вам еще одна ма-а-а-ленькая верхушка знакомого «айсберга»: спецслужбы активно участвуют в коммерческих разборках, бизнесмены их привлекают, как ландскнехтов, в своих коммерческих войнах. И эти разборки перешли в киберпространство. Раньше «забивали» стрелку на пустыре, а теперь — в киберпространстве или в кабинете, где сидят люди в погонах.

При этом мы ничего не знаем о том, насколько конкретные «игроки в погонах» автономны от высокого начальства. То есть видно, что «автономны», поскольку вряд ли участие в коммерческих разборках входит в перечень служебных обязанностей майоров ФСБ из ЦИБ. А вот само начальство закрывает на это глаза или же просто не может совладать с такой активностью подчиненных? Или оно «курирует процесс», не оставаясь безучастным во всех смыслах этого слова? Есть, правда, те, кто утверждает, что за «Шалтаем-болтаем» стояло ЦРУ. Чтобы «дискредитировать Россию». Как говорится, блажен, кто верует. Возможна ведь и другая версия, и все еще хуже, чем с ЦРУ, а за «Шалтаем-болтаем» стояли именно определенные группы влияния в России, разыгрывая сложные политические игры при помощи хакеров в погонах. Нет, это ужасная версия, давайте ее отметем.

Но не отметается пока еще одно обстоятельство. И имя. Руслан Стоянов, один из топ-менеджеров «Лаборатории Касперского». Он тоже арестован — как связанный с Михайловым и якобы посредничавший в передаче информации американцам. Лично меня интересует в данном случае другой вопрос: а как Михайлов, замначальника ЦИБ ФСБ, и Стоянов из частной компании, занимающейся кибербезопасностью, познакомились? По работе? По какой именно? В чем она состояла? И как тесно они сотрудничали по этой работе, если абстрагироваться от их шпионских дел? И не является ли это свидетельством (еще одна «верхушечка айсберга») того, сколь тесно наши IT-компании сотрудничают со спецслужбами? Только мы об этом, опять же, ничего не знаем.

Слышали мы краем уха не так давно, как глава корпорации Apple «бодался» с ФБР за право не раскрывать коды шифрования айфонов, но следователи привлекли сторонних хакеров и сами справились с вскрытием. Может, конечно, Тим Кук и сам исподтишка подкинул коды, подозревает наш скептический ум. Однако на тему сотрудничества того же «антивируса Касперского» с ЦИБ ФСБ, например, никто никогда просто не задавался публичными вопросами. Ни в прессе, ни, что еще более важно, в парламенте. Как и об аналогичном сотрудничестве, скажем, «Яндекса». Был там некогда шум, были явные споры, «терки». Но потом, видимо, все «наладилось», и теперь сотрудничество на высоте: кибервраг не пройдет и даже кибермышь не проскочит. Или вы что-то хотели спросить про неприкосновенность частной жизни, переписки и прочих «глупостей» из прошлой эпохи?

Возможно, если бы Сергей Михайлов из ЦИБ ФСБ сумел бежать через Гонконг в Америку, где его, как у нас Сноудена, опекал бы аналог нашего адвоката Кучерены, то он бы тоже стал сыпать ужасными разоблачениями о глубине проникновения спецслужб в наш «киберинтим». Но он, слава богу, пойман. И мы можем спать спокойно. Поскольку чем меньше знаешь, тем крепче спишь.

А на ночь можно себе почитать стишок:

Шалтай-Болтай

Сидел на стене.

Шалтай-Болтай

Свалился во сне.

Вся королевская конница,

Вся королевская рать

Не может Шалтая

Не может Болтая,

Шалтая-Болтая,

Болтая-Шалтая,

Шалтая-Болтая собрать!

Собрать этот «пазл» и представить его общественности нашей общественно-политической системе в ее нынешнем виде пока действительно не по силам.

Георгий Бовт, snob.ru