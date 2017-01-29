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Navi: Хотим, чтобы о белорусах в мире узнали больше

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  • 29.01.2017, 16:54
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По словам музыкантов, песня «Гісторыя майго жыцця» - это признание в любви к нашему языку и стране.

«Наконец можно искренне болеть за участника Евровидения от Беларуси. Navi — достойная, яркая и самобытная группа. Радуюсь прорыву новой молодой белорусской культуры на европейский фестиваль», — написал лидер белорусской группы Brutto Сергей Михалок. С 2015-го из-за критики Лукашенко запрещен на родине. Живет в Киеве, пишет gazeta.ua.

Впервые на песенном конкурсе «Евровидение» Беларусь будут представлять музыканты, которые поют на родном языке. 20 января на национальном отборе победила группа Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця».

— Написал песню в сентябре прошлого года после посещений рок-концерта в Берлине. Выступали немецкие, британские, американские группы. Понял, творческие люди из разных стран чувствуют мир одинаково. И музыканты, и зрители были открыты к общению и новым идеям. Мне не хватает этого в Беларуси. «Гісторыя майго жыцця» — это признание в любви к нашему языку и стране. Хотим, чтобы о белорусах в мире узнали больше. Будем работать над концертным номером. Чтобы выступление в Киеве запомнили, — рассказывает по телефону вокалист Navi 25-летний Артем Лукьяненко из Минска.

— После выступления в финале национального отбора думали добавить в песню несколько строк на английском. Чтобы сделать содержание понятнее для европейской аудитории. Отказались от этой идеи. Простой припев «Хей-хей-хайайайайо» даст возможность почитателям подпевать, даже не зная язык. Для нас принципиально, чтобы песня звучала на белорусском. В 2009 году международная организация ЮНЕСКО внесла его в список языков, которые пребывают под угрозой исчезновения. Наша победа подняла волну обсуждений в социальных сетях и прессе. Не верили и радовались, что наконец на международном конкурсе услышат родной язык белорусов. Это событие по масштабу обсуждений перекрыло даже инаугурацию американского президента Дональда Трампа, — говорит вокалистка и клавишница Navi Ксения Жук, 24 года.

— Большинство белорусских музыкантов еще не избавились советского мировоззрения. Зашоренности, как будто мир до сих пор закрыт для нас. И страха делать что-то по-настоящему новое. Украинская музыка другая. Ваша сцена — самая современная и успешная из всех стран бывшего СССР. Певцы имеют вкус в музыке и сценических образах. Искренность, простота исполнения и интересная идея песни — залог успеха. Хотим это перенять. Из украинских групп нам нравятся «О.Торвальд» с Полтавщины, «Один в каноэ» со Львовщины, киевская группа «Онука», харьковчане «Пятница» и, конечно, «Океан Эльзы».

Песенный конкурс Евровидение-2017 состоится в Киеве 9-13 мая. Примут участие 43 страны. 13 из них уже определились с представителями. Кто будет выступать от Украины, станет известно 25 февраля, после финала национального отбора.

За значок с национальной символикой забирали в милицию

— Naviband победили с живой и качественной песней. В мелодиях группы прослеживаются элементы американского кантри и ирландской музыки. Но главное — белорусские народные мотивы. Музыканты смогли их качественно осовременить, добавили рок-звучание, — говорит радиоведущий 53-летний Сергей Кузин. — Радует, что белорусский понемногу возвращает свои позиции. Еще семь лет назад в Минске за язык, даже за значок с национальной символикой забирали в отделение милиции.


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