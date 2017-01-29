Франсуа Фийон может стать фигурантом нового уголовного дела 1 29.01.2017, 17:05

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Франсуа Фийон

Кандидатом в президенты Франции заинтересовалась Национальная финансовая прокуратура.

Бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон, который 25 января, стал «фигурантом» предварительного расследования французской Национальной финансовой прокуратуры по т.н. делу #PenelopeGate, заподозрен в новом преступлении. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на французский сайт Mediapart и газету Journal du dimanche (JDD).

Издания опубликовали данные о том, что Фийон, «будучи сенатором, положил в свой карман часть денег, теоретически предназначенных для оплаты работы помощников».

«Сумма прикарманенных с 2005 по 2007 гг. денег, вероятно, не превысила 25 тысяч евро, но следователи полагают, что ухищрения, которыми пользовались многие сенаторы от партии «Республиканцы» с 2003 по 2014 гг, может содержать признаки уголовного преступления», — утверждает Mediapart.

JDD пишет, что речь идет о сумме 21 тысяча евро. Указанную сумму, как утверждает газета, Фийон получил в виде 7 чеков из «черной кассы».

«Черными кассами» правой партии (переименованной в «Республиканцев» в 2015 г.) JDD называет ассоциации, созданные в ее поддержку, — например, «Amicale gaulliste» — в которые перекачивались бюджетные деньги, предназначенные на оплату работы партии и ее сотрудников. Например, туда выводились «остатки» денег, которые государство выделяет каждому сенатору на оплату работы помощников – около 7 тысяч евро в месяц. Когда деньги попадали в «ассоциацию поддержки», они могли использоваться уже как угодно – в том числе, «прикарманиваться» самими сенаторами.

Как утверждают СМИ, Верховный орган по обеспечению прозрачности общественной жизни (HATVP) расследует эту схему с 2012 года и уже пятерым фигурантам (в т.ч. 3 сенаторам) предъявлены обвинения в хищении бюджетных денег и сокрытии краденого. Пока расследуются только случаи, произошедшие после 2009 года (когда Фийона уже не было в Сенате).