На Могилевщине идет активный сбор подписей за отмену декрета «о тунеядцах» 14 29.01.2017, 17:25

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Жители Кричевского района активно включились в акцию и массово высказываются за отмену абсурдного декрета.

По информации члена независимого профсоюза РЭП и руководителя группы активистов по сбору подписей за отмену Декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» («о тунеядцах») Юрия Шувалова, жители Кричевского района активно включились в акцию и массово высказываются за отмену декрета, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Менее чем за неделю работы, под обращением в администрацию Лукашенко, «палатку» и совмин подписалась более 250 человек.

А вообще, местные активисты намерены собрать в Кричеве и районе не менее 1000 подписей за отмену Декрета «О предупреждении социального иждивенчества» до 17 февраля этого года. Именно в этот день, в Минске, в 18-00 на Октябрьской площади организаторы акции намерены начать Марш рассерженных белорусов за отмену декрета «о тунеядцах».