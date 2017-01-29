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Трамп включил Стива Бэннона в Совет национальной безопасности

  • 29.01.2017, 17:38
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Стивен Бэннон

Президент США провел перестановки в составе Совета национальной безопасности и включил в его состав своего главного стратега Бэннона.

В соответствии с исполнительным указом, подписанным 28 января, Бэннон станет регулярным участником обсуждений вопросов национальной безопасности. Директор национальной разведки и председатель Объединенного комитета начальников штабов будут присутствовать на заседаниях только тогда, когда будут подниматься темы, имеющие отношение к их «обязанностями и опыту», передает «Радио Свобода».

В предыдущих администрациях Директор разведки и высшее военное должностное лицо присутствовали на всех заседаниях комитета, который занимается вопросами политики, затрагивающих национальную безопасность.

Совет национальной безопасности консультирует президента США по вопросам национальной безопасности и иностранных дел.

«Угрозы безопасности, стоящие перед Соединенными Штатами в 21 веке, выходят за международные границы», - говорится в указе. «Соответственно, структуры и процессы для решения этих проблем в составе правительства США должны оставаться столь же адаптивными и преобразующимися».

Трамп также ввел пожизненный запрет на должностных лиц администрации, лоббирующих интересы иностранных правительств и пятилетний запрет на внутреннее лоббирование.


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