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Минчанин попросил «депутата» убрать птичьи гнезда

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  • 29.01.2017, 17:54
  • 17,279

По его мнению, в его дворе расплодилось слишком много птиц.

Любой белорус может обратиться к «депутату» и рассказать о своей проблеме. Однако иногда эти проблемы оказываются весьма нестандартными. Так, «депутату» Мингорсовета и руководителю Белорусского государственного академического музыкального театра Александру Петровичу поступил звонок от минчанина Геннадия, живущего на проспекте газеты «Правда».

По мнению Геннадия, в его дворе расплодилось слишком много птиц. И все бы ничего, но они гадят на машины и детские площадки. Как передает minsknews.by, несколько лет назад во дворе Геннидия уже убирали птичьи гнезда, и теперь недовольный минчанин предлагает сделать это снова.

Как отреагировал на просьбу «депутат», не сообщается.


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