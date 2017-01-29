Минчанин попросил «депутата» убрать птичьи гнезда

Минчанин попросил «депутата» убрать птичьи гнезда12
- 29.01.2017, 17:54
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По его мнению, в его дворе расплодилось слишком много птиц.
Любой белорус может обратиться к «депутату» и рассказать о своей проблеме. Однако иногда эти проблемы оказываются весьма нестандартными. Так, «депутату» Мингорсовета и руководителю Белорусского государственного академического музыкального театра Александру Петровичу поступил звонок от минчанина Геннадия, живущего на проспекте газеты «Правда».
По мнению Геннадия, в его дворе расплодилось слишком много птиц. И все бы ничего, но они гадят на машины и детские площадки. Как передает minsknews.by, несколько лет назад во дворе Геннидия уже убирали птичьи гнезда, и теперь недовольный минчанин предлагает сделать это снова.
Как отреагировал на просьбу «депутат», не сообщается.