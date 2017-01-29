Возле границ Латвии зафиксирован российский военный корабль

Возле границ Латвии зафиксирован российский военный корабль1
- 29.01.2017, 18:31
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В латвийской эксклюзивной экономической зоне обнаружено присутствие корабля класса «Бира».
Вооруженные силы Латвии зафиксировали прохождении российского военного корабля в нескольких милях от территориальных вод страны. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter латвийских ВС.
«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод 28 января было обнаружено присутствие российского корабля класса «Бира», - сказано в заявлении.
Издание Vesti.lv сообщает, что 25 января патрульные самолеты НАТО также зафиксировали пролет над Балтийским морем около территориальных вод Латвии двух российских истребителей Су-24 и Ан-26.
Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада. Первые военнослужащие прибудут на военную базу в Адажи весной 2017 года.