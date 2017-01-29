закрыть
30 января 2017, понедельник, 9:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Возле границ Латвии зафиксирован российский военный корабль

1
  • 29.01.2017, 18:31
  • 7,689

В латвийской эксклюзивной экономической зоне обнаружено присутствие корабля класса «Бира».

Вооруженные силы Латвии зафиксировали прохождении российского военного корабля в нескольких милях от территориальных вод страны. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter латвийских ВС.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод 28 января было обнаружено присутствие российского корабля класса «Бира», - сказано в заявлении.

Издание Vesti.lv сообщает, что 25 января патрульные самолеты НАТО также зафиксировали пролет над Балтийским морем около территориальных вод Латвии двух российских истребителей Су-24 и Ан-26.

Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада. Первые военнослужащие прибудут на военную базу в Адажи весной 2017 года.


Мнение

Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў
Окопная правда
Окопная правда Ирина Халип
На переднем крае информационной войны
На переднем крае информационной войны Кристер Парис


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко