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Янукович собрался приехать в Киев

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  • 29.01.2017, 19:05
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Виктор Янукович
Фото: Reuters

Беглый экс-президент Украины намерен приехать, когда начнется расследование покушения на его жизнь.

Бывший президент Украины Виктор Янукович будет участвовать в судебных заседаниях по его делу лишь после того, как начнут рассматривать производстве по покушению на его жизнь. Об этом УНН сообщил адвокат беглого президента Виталий Сердюк.

«(Янукович будет принимать участия в судебных заседаниях) в дистанционном режиме пока не будет дано со стороны ГПУ «движение» в расследовании уголовного дела по факту покушения на его убийство. Это дело сейчас находится в ГПУ и защита делает все возможное, чтобы ускорить поиск и привлечение к ответственности лиц, это покушение готовили и не довели его до конца», – сказал Сердюк.

Он отметил, что Янукович хочет участвовать в судебных заседаниях. «Суд должен обеспечить такое участие пока в дистанционном режиме», – добавил адвокат.

Напомним, ГПУ вызывает Януковича в Киев завтра, 30 января, на открытие материалов уголовного дела о государственной измене.


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