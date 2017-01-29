Ученые назвали самое заботливое животное в мире 2 29.01.2017, 19:12

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Это млекопитающее больше всего беспокоится о потомстве и сочувствует родичам.

Американские ученые установили, что индийский слон является самым заботливым животным на Земле, сообщает gogetnews.info.

На протяжении нескольких лет американские ученые наблюдали за поведением животных в кругу близких родичей с целью установить самое заботливое и сочувствующее животное. Как оказалось, сильнее всего эмпатия развита у индийского слона. Этот вид животных чаще других оказывал признаки сочувствия больным и попавшим в беду родичам.

Кроме того, индийские слоны отличаются крайне сильным инстинктом защищать потомство.

Примечательно, ученым удалось даже запечатлеть несколько коллективных признаков тесной взаимосвязи, когда слоны в стрессовой ситуации принимались успокаивать друг друга звуковыми сигналами и тактильным контактом.