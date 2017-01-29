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Исполком купил холдинг

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  • 29.01.2017, 19:22
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Миноблисполком станет собственником активов мясо-молочных компаний области на примерно $280 миллионов.

Двадцать восьмого декабря правитель подписал указ № 496 «О мерах по финансовому оздоровлению юридических лиц — участников холдинга «Мясомолпром». Холдинг объединяет около двух десятков предприятий преимущественно в форме ОАО, занятых в мясной и молочной промышленности Минской области. КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга, подчиненная Минскому облисполкому, сообщает belmarket.by.

У предприятий «Мясомолпрома» есть задолженность по кредитам (основному долгу и процентам) перед ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагрoпромбанк». В соответствии с указом Минский облисполком обязуется выпустить номинированные в долларах США ценные бумаги по всем видам задолженности на сумму, эквивалентную 571 348 тыс. руб. Эмиссия предусматривает выплату 7 % годовых. Ценные бумаги будут размещены среди банков путем закрытой продажи по номинальной стоимости. Срок погашения ценных бумаг — 2021 год.

Минский облисполком частично погасит долги предприятий перед «Беларусбанком» и «Белагропромбанком». Правда, до этого компании должны представить облисполкому бизнес-планы по собственному оздоровлению. В случае покупки кредитных обязательств Миноблисполком станет собственником активов мясо-молочных компаний области на примерно 280 млн долларов.

Ценные бумаги с доходностью 7 % годовых, эмитентом которых станет государственная структура, — вполне привлекательный актив. Миноблисполком обязан выплачивать проценты по ценным бумагам, причем 5,5 % — из бюджета области, 1,5 % — за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в качестве субвенций в консолидированный бюджет Минской области. Производители продуктов питания — экспортеры, имеющие стратегическое значение. Остановить их невозможно, так как остановка хотя бы одного производства приведет к цепочке банкротств.

Таким образом, квазибюджетная поддержка компаний примет новую форму — перевод задолженности предприятия — потенциального банкрота на государственную структуру. В результате балансы банков будут расчищены, холдинг получит нового акционера (Миноблисполком) вполне рыночным способом. Только бы не перегрузить подобными обязательствами бюджет области и республиканский бюджет, так как в тексте указа говорится, что в бюджете на 2017 год эти расходы не отражены, но будут учтены при подготовке нормативного акта, уточняющего отдельные показатели бюджета.

Как говорится в документе, задолженность по активам будет учитываться в бюджете Минского облисполкома с даты передачи активов в его собственность. Уменьшится сумма долгов, взятых под гарантии правительства. «Гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, предоставленные для обеспечения возврата кредитов, прекращают свое действие», а «обязательства участников холдинга по активам являются обязательствами перед бюджетом Минской области», — говорится в указе.

Персональную ответственность за исполнение обязательств перед бюджетом области будут нести руководители предприятий холдинга, а за реализацию норм указа ответственен председатель Миноблисполкома.

«Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или несвоевременном выполнении норм настоящего указа, повлекшем причинение ущерба государственной собственности либо существенного вреда государственным или общественным интересам, при наличии оснований влекут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь», — отмечается в документе. Контроль за выполнением указа возлагается на Комитет госконтроля.


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