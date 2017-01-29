В центре Гродно обворовали танк-памятник 9 29.01.2017, 19:54

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У танка-памятника на улице Советской украли противотуманную фару.

Осенью прошлого года житель Гродно Андрей Гуменный написал заявление в милицию с просьбой выяснить, куда пропала левая противотуманная фара с главной достопримечательности Советской площади — танка Т-34. Результаты проверки удивили: возбуждать уголовное дело по факту пропажи не стали, а если неизвестного грабителя найдут, то накажут за мелкое хищение, сообщает «Вечерний Гродно».

Фару повредил ветер?

Дырку вместо левой фары на танке на Советской площади Андрей Гуменный увидел еще в середине мая 2016 года. Тогда решил: забрали на реконструкцию. Но спустя пять месяцев осветительный прибор не появился, поэтому мужчина забил тревогу и отправился писать заявление в милицию по факту кражи. Он уверен, что фара представляет ценность для коллекционеров и любителей раритета. А танку-памятнику нельзя стоять без таких важных частей.

Сотрудники РОВД отреагировали на сообщение гродненца, провели проверку, опросили возможных свидетелей происшествия. Они прислали Гуменному постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В письме сообщается, что ни старший мастер, ни маляр ремстройавтодора, которые красили танк, ни женщина-дворник, которая почти восемь лет убирает территорию вокруг монумента, не обращали внимания, есть ли на Т-34 фара. Один из них предположил, что осветительный прибор мог быть поврежден во время ураганов, сильных ливней и шквалистых ветров.

Поэтому установить обстоятельства, при которых произошла кража, правоохранителям не удалось. Также не получилось выяснить, когда конкретно могла быть похищена фара. Правда, в письме сообщается, что в интернете был найден снимок танка на Советской площади 2012 года, на котором уже отсутствует часть фары.

Гродненский Т-34 — не памятник истории, а цена украденного — три буханки

Правоохранители выяснили и сообщили стоимость пропавшей части фары. Согласно заключению экспертов торгово-промышленной палаты Гродно, цена линзы, пропавшей с гродненского Т-34-85, — 3 рубля и 59 копеек. Меньше, чем три буханки хлеба.

Кроме того, милиция выяснила невероятное: танк, который большинство горожан считает одной из визитных карточек областного центра, не является историко-культурной ценностью. Согласно информации, поступившей из отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского горисполкома, оснований для этого нет. Танк не внесён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь — он числится на балансе Гродненского городского ЖКХ. Получается, что статус боевой машины на высоком постаменте, которую установили в феврале 1968 года в память о подвиге воинов 2-го и 3-го Белорусских фронтов, освобождавших наш город, не определён. И охранять его нужно так же, как и другие объекты ЖКХ, например фонтан или подземный переход на Советской площади.

Вывод: уголовное дело не возбуждать

Автор заявления о пропаже фары с танка Гуменный был уверен, что по результатам проверки материалы передадут следователям, а по факту пропажи возбудят уголовное дело. Но оказалось, что в случае с самой известной в Гродно боевой машиной это сделать невозможно.

«Орган дознания приходит к выводу, что в данном случае в действиях неустановленного лица отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст 344 УК Беларуси (“умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры”)», — говорится в постановлении.

Также в письме уточняется, что в случае с гродненским танком нет и признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст 205 УК Беларуси («кража»), так как стоимость фары не превышает 10 базовых величин.

«В связи с чем лицо, совершившее хищение имущества юридического лица (Гродненского ЖКХ) путем кражи, не подлежит уголовной ответственности», резюмируют правоохранители.

Они сообщают, что если похитителя найдут, то накажут за мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП РБ). А за такое, как правило, нарушители платят штраф — от 230 до 690 рублей (10–30 б. в.).