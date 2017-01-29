Шульц обещает объединить Германию 29.01.2017, 20:02

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Мартин Шульц

Кандидат на пост канцлера Германии хочет объединить страну, раздираемую разногласиями.

Кандидат в канцлеры от левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц пообещал, что сделает всеобщие выборы в сентябре по-настоящему интересными, передает ВВС.

Поблагодарив руководство партии за единогласную поддержку, Шульц заявил собравшимся на съезд в Берлине однопартийцам, что он будет бороться за преодоление глубоких разногласий между разными слоями населения Германии.

Судя по опросам общественного мнения, он идет в них наравне с канцлером Ангелой Меркель, однако его партия значительно отстает от правоцентристской партии Меркель Христианско-демократический союз.

Шульц также подверг резкой критике правопопулистскую немецкую партию «Альтернатива для Германии», назвав ее «позором» для страны.

Как показывают опросы, относительно новая партия «Альтернатива для Германии», критикуя политику «открытых дверей» Ангелы Меркель, имеет шансы преодолеть проходной барьер и пройти в парламент.