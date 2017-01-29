Сергей Балыкин: О предстоящем аресте Кныровича говорили последние полтора года 6 29.01.2017, 20:17

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Александр Кнырович

Фото: tut.by

Эксперт убежден, что окончательные бенефициары проведенных сделок остались вне поля зрения КГБ.

Учредитель и директор ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович, его заместители Максимов и Поповский, соучредитель фирмы Дашкевич, ведущий экономист Кусков и ведущий специалист по ВЭД Козловская задержаны 25 января, в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК Республики Беларусь.

Всего в рамках уголовного дела задержаны 11 человек, которые находятся в СИЗО КГБ и дали признательные показания.

«На них клейма ставить негде. И снисхождения к ним не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот такую резолюцию только что я положил на доклад председателя КГБ. Все, кто к этому причастен — посредники, кто давал взятки, кто брал взятки — все будут сидеть, все», — объявил Лукашенко, комментируя массовые задержания.

Что стоит за новыми массовыми арестами? Руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин изложил сайту belprauda.org свою версию.

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта зданий, строительства, энергоснабжения — пожалуй, самые коррумпированные, наименее прозрачные сферы в Беларуси. Условия работы этих отраслей, созданные государством, как раз и провоцируют коррупцию, злоупотребления и уклонение от уплаты налогов.

Причины такого положения дел понятны: мы фактически имеем монополиста-заказчика — государство в лице различных государственных организаций, а достаточно большие государственные деньги уполномочены тратить наемные работники — должностные лица со сравнительно небольшими окладами. Естественно, в таких условиях одолевает огромный соблазн воспользоваться положением и пронести деньги «мимо кассы», «перепутать» свой карман с государственным. Первопричина коррупционных явлений — в созданной государством системе, когда государство контролирует все и вся. Получается частно-государственный симбиоз: государственный заказчик и частный подрядчик, поставщик. По сути дела, возникает конкуренция между поставщиками за жирный государственный кусок. В таких условиях процветает тот, кто способен «договориться», а не тот, кто предлагает более высокое качество или более выгодные условия поставок.

Комитет госбезопасности вскрыл совершенно очевидную схему; удивительно, почему КГБ не разоблачил ее раньше. К предпринимательству такая деятельность имеет весьма опосредованное отношение – это, скорее, создание схем по «откачке» денежных средств, а предпринимательство предполагает свободную конкуренцию.

Если бы сфера ЖКХ была децентри ванной, частной, если бы в роли заказчика выступали товарищества собственников или организации, подконтрольные собственникам, заинтересованные в максимально выгодном соотношении цены и качества, тогда другой вопрос. Но ЖКХ в нашей стране — дотационная сфера, распределяющая государственная деньги, а потому ее представители не считают чужие деньги.

Сведущие люди знали о проблемах Александра Кныровича с правоохранительными органами достаточно давно: о предстоящем аресте говорили минимум последние полтора года. Конечно, Кнырович проявлял общественную активность, говорил о проблемах своего и чужого бизнеса, но если его вина будет доказана, то, думаю, все-таки его арест не связан с общественной деятельностью. Сегодня говорить о виновности Кныровича нельзя, потому что нет решения суда, вступившего в законную силу, а потому он — человек невиновный.

Практика «откатов» и злоупотреблений в сфере жилищно-коммунального хозяйства весьма распространена, а государство не создало эффектную систему контроля за использованием собственных средств. Все процедуры государственных закупок в теории должны предусматривать выбор оптимального поставщика, но в случае сговора между недобросовестным поставщиком и государственным заказчиком, всегда есть возможность добиться победы заранее определенной организации. Мы прекрасно знаем, что при проведении госзакупок очень часто используются подставные участники, которые предлагают заведомо худшие условия, чем уже «избранный» участник. Известно также, что требования к товару или услуге формируются с учетом «назначенного» победителя. В конечном итоге организации ЖКХ увеличивают тарифы на услуги, которые перекладываются на плечи населения. А выбирать других поставщиков мы не можем, поскольку привязаны к монопольной трубе, теплоцентрали, к газу, к электрическому кабелю…

Что касается уклонения от налогов и дачи взяток… Нарушения при проведении госзакупок требуют «вознаграждения» должностных лиц, а чтобы незаконное вознаграждение выплачивать, деньги необходимо каким-то образом выводить из официального оборота: здесь используются лжепредпринимательские структуры, «финки», «помойки», однодневки. Понятно, что занижается налоговая база, появляются неучтенные суммы, прежде всего в иностранной валюте, которые распределяются тем или иным образом. Не всегда взятки даются наличные; самые крупные взятки проводятся через иностранные банки. Думаю, окончательные бенефециары проведенных сделок остались вне поля зрения КГБ.

Сам же Кнырович в любом случае заслуживает сочувствия: для любого человека оказаться в местах лишения свободы – большая личная трагедия, вне зависимости от виновности или невиновности. Впрочем, посмотрим, как будет развиваться дело, как скоро дойдет до суда, какой приговор вынесет суд.

— А дойдет ли дело до суда? Как мы видим, при «возмещении ущерба» обвиняемые обычно освобождаются от ответственности.

— Если задержали работников ЖКХ – их, скорее всего, посадят. А посадят взяточников, то посадят и тех, кто давал взятки. Скорее всего, дело дойдет до суда.

Да и в системе ЖКХ сейчас все очень плохо, тарифы на услуги ЖКХ могут резко пойти вверх. А это значит, что показательный процесс оказался бы на руку пропаганде: тарифы ЖКХ растут не потому, что система плохая, а потому, что много украли в ЖКХ.

— Все говорят, что в сфере ЖКХ без взяток и откатов работать нереально. Как же тогда работать?

— Не хочется быть моралистом, но выбор у человека есть всегда: либо ты работаешь в существующих условиях и готов платить за свой доход, в том числе и личной свободой, либо ты отказываешься от криминальных доходов, но зато рискуешь меньше получать, но лучше спать.