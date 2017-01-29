Покемоны против Путина 2 Антон Скальд, rufabula.com

29.01.2017, 20:26

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Когда в России все наладится?

В духовных странах о таких личностях, как Леонардо Да Винчи, Вольтер, Ницше и Галлилео, говорить не приходится, а вот о покемонах пожалуй услышать еще можно. Так давайте с них и начнем. В России этой подгруппе выдуманных существ отведено особое место.

С момента выхода на экран мультфильма про покемонов дети тысячами стали скупать фишки и раскраски с изображениями Пикачу. Страну захлестнула целая волна игр на данную тематику. Малыши радовались новым развлечениям, а взрослые настороженно наблюдали за происходящим. Почему настороженно?

Я думаю всему виной скрепы и патриотизм.

Вымышленные персонажи из мультфильма в молодом поколении составили не хилую конкуренцию детской библии и отечественным героям. Популярность затертой до дыр религиозной и патриотической бряхни начала падать. Любители отечества забили тревогу о подмене нашей культуры на непонятных персонажей из мультика. Вопрос, что в нашей культуре является нашим, а не заимствованным, как всегда не рассматривался. Ну да и Дарвин с ним, посмотрели и забыли. Время покемонов прошло, но никто не думал, что они вновь вернутся.

Главным хитом бездуховного, мобильного интернета в июле 2016 года стала игра Pokemon GO, которая наделала много шума по России. Некоторых ловцов сверхъестественного даже пришлось задержать, как самых опасных преступников.

Для казаков и церкви новое появление Бульбазавра стало чуть ли не вторым пришествием. Со всех сторон посыпались предложения запретить Pokemon GO, как шпионскую разработку несущую угрозу госбезопасности РФ.

Для тех, кто не знает, что такое Pokemon GO, я напомню, что это игра для смартфона. Задача игры — собрать как можно больше покемонов, а потом натренировать их для боев с покемонами других пользователей. На роль своих покемонов, а у нас все должно быть свое, как и интернет, в стране победившей фашизм, россияне выбрали я так понимаю всяческих святых, панфиловцев и мальчишей-кибальчишей. То есть по сути дела своих героев, проигрыш которых, в поединке между несуществующими персонажами означал для России потерю медийного рынка, где старые непопулярные образы, были бы заменены новыми, не патриотическими существами.

Собственно на этом все и остановилось. Православный народ испугался рокового сражения и решил запретить ловить покемонов в храме, заведомо зная, что проиграет. Ловля покемонов, чтоб вы не забыли происходит через камеру мобильного телефона и чем круче место, тем более редкого покемона можно поймать. С точки зрения русских экспертов игра с использованием мобильной камеры, вовсе не игра, а находка для шпионов. Мол через такое приложение можно составить точный план местности и вычислить, куда местные воротилы испускают свою духовность. Хотя, если даже отнестись к этому вопросу серьезно, зачем в России можно шпионить, учитывая то, что за каждым высоким забором все уже давно поросло травой и репейником, не понятно. Ни о какой угрозе гос безопасности через слежку и передачу информации по камерам смартфонов не может быть и речи. А вот об угрозе, которую игра создает патриотизму и скрепам вполне.

По сюжету игры главный герой, покидает родной дом, чтобы собирать по миру покемонов. Спрашивается, а как же родина? Опять нарушение общепринятых, патриотических правил. Что делать российскому человеку за границей, как не продавать свое отечество!? В чужие края только с оружием в руках, а если по чесноку, то где родился — там и пригодился. Об этом у нас вся Россия знает, но, как всегда не подозревает о надвигающейся опасности.

Так чем же покемоны так могут навредить Путину? Что вокруг этой десткой игры поднялся такой нездоровый ажиотаж?

На мой взгляд, эта детская игра ни Путину, ни редкому покемону Гундяеву навредить уже точно не сможет, а вот их подрастающим сменщикам вполне. Путин не прилетел на свое кресло из космоса. Он не рептилоид и не иллюминат. Он является никем иным, как самым настоящим представителем русского общества и олицетворением всей России. Был бы на его месте не Путин, а кто-нибудь другой из культурной столицы, все было в точности так же. Владимир Владимирович неоднократно заявлял в своих интервью, что без поддержки народа, он не продержится у власти и дня и он был прав. Посмотрите сегодня на этот народ и вы поймете, что он его поддерживает. Все это происходит по определенным причинам.

Человека помимо генетики формирует среда. Все мы знаем в какой среде рос Путин и основное население России. В обществе, где движущей силой является религиозное имперство и нездоровый патриотизм, приход к власти интеллектуально состоятельного человека просто невозможен. Каждый, кто хочет выйти из этого порочного круга мракобесия и отечественного фанатизма, должен понимать, что президент отвечает истинным запросам своих сограждан, и пока эти запросы не изменятся, о другом правительстве даже не стоит и задумываться.

Все, что вы видите вокруг, а это зажравшаяся поповщина, пьянство, парады, наглые чиновничьи рожи, беспредел приезжих, насилие в семье, милитаризм, лизоблюдство, предательство, подхалимство, сепаратерство, беспризорничество, агрессия, ксенофобия, глумление над личностью, взяточничество, хамство, блатовство, уничтожение частной собственности и открытие новых памятников кровавым тиранам, есть ничто иное, как источник искреннего удовольствия нации.

«Где пьет толпа — все родники отравлены» — это не мои слова, но они очень попадают в точку в случае с Россией. Вся Россия на данный момент — это и есть толпа, которая благополучно облюбовала родники власти. Она желает ужасного и культивация всего этого мракобесия в СМИ, лишь удовлетворяет аппетит больного зверя под названием — менталитет русского человека. В этой стране на дух не переносят личностей, здесь любят тех, кто ближе к народу, дефектных, озлобленных лицемеров, с вожделением рвущих права человека. И поскольку правительство является частью этого менталитета, ему выгодно поддерживать аппетит и время от времени развязывать локальные войны, которые служат новой костью для очередного слепого броска русских патриотов на амбразуру вымышленного агрессора. По количеству отморозков, желающих убивать других людей на чужой территории, можно судить о стадии болезни этого общества. Эта болезнь не лечится сменой президента и всего кабинета министров. Эта болезнь является частью нации, ее затаенной злобой на весь цивилизованный мир, за его успешность, изобретательность и экстравагантный блеск.

Сколько бы не пытался русский Емеля примерить на себя этот западный костюм, он все равно будет ему противен, пока общество в котором он родился и вырос не изменит свой внутренний облик. Внутренний облик русского человека начнет меняться только тогда, когда в его жизни все меньше будет оставаться места для шансона, войны и религии. Первый глоток свежего воздуха поступит в легкие этой страны лишь в тот миг, когда народ свободно начнет отказываться от своих ветеранов и не будет требовать новых взамен. Когда все население многомиллионой России в один момент откажется ходить на парады и крещенские купания, предпочитая провести свое свободное время в театре или спортивном зале. Когда молодые люди, в том числе и взрослые, будут гораздо охотнее заменять сериалы про ментов на безобидные научные мультфильмы, без поножовщины и мракобесия. Когда общество заменит время, потраченное впустую на возвращение безответного долга своему отечеству, качественным образованием и способностью путешествовать. Говорить о возвращении популярности трудов именитых ученых, классиков, философов и художников на территории нашей страны можно будет только тогда, когда у людей вновь обретут ценность права человека и конституция. Одним словом, в России все наладится, когда хотя бы покемоны или нечто большее станет популярнее скреп и патриотизма.

Антон Скальд, rufabula.com